Münster -Bei den Grünen wird angesichts des anhaltenden Streits um die Vermögenssteuer der Ruf nach Einigkeit laut. Der Streit zwischen Linken und Realos dürfe nicht eskalieren, sagte der frühere Parteivorsitzende Reinhard Bütikofer der Stuttgarter Zeitung mit Blick auf den Parteitag in Münster, der am Freitagnachmittag begann. „Wenn wir bei der Bundestagswahl eine ausschlaggebende Rolle spielen wollen, müssen sich alle am Riemen reißen.“ Das gelte für Realos und Linke genauso wie für die Parteiführung von Cem Özdemir und Simone Peter. „Dass die Flügel unterschiedliche Akzente setzen, ist eine Stärke, wenn wir das nicht gegeneinander ausspielen“, so Bütikofer. „Das muss jetzt der Parteitag leisten.“

Peter ging im ZDF-Morgenmagazin davon aus, dass der Steuer-Konflikt beigelegt werde. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier zu einer Einigung kommen“, erklärte sie. Das Bedürfnis der Grünen sei groß, zu einer Verständigung zu kommen - „und dann auch gemeinsam in den Wahlkampf damit zu gehen“. Laut Özdemir wollen die Grünen im bevorstehenden Bundestagswahlkampf gleichwohl nicht auf Steuerthemen setzen. „Wir werden keinen Steuerwahlkampf machen, sondern uns konzentrieren auf die eigentlichen Gerechtigkeitsbotschaften“, sagte er im Deutschlandfunk. Nötig sei weniger Streit um Instrumente - und stattdessen mehr Verständigung über die Ziele.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckhardt bekräftigte hingegen in den Ruhr Nachrichten: „Die Superreichen tragen heute nicht in dem Maße zur Finanzierung des Gemeinwesens bei wie die breite Mittelschicht. Deshalb brauchen wir eine angemessene Besteuerung von sehr hohen Vermögen in Deutschland.“

Kein Kompromiss geschmiedet

Die Grünen hatten es trotz monatelanger Bemühungen nicht vermocht, einen Kompromiss zu schmieden, was auch am teils persönlich motivierten Zwist der Parteivorsitzenden lag. Am Samstag stehen sich nun die Befürworter einer Vermögenssteuer aufseiten der Parteilinken und die Gegner um Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann gegenüber. Dazwischen bemühen sich Göring-Eckardt und ihr Co-Vorsitzender Anton Hofreiter um einen Ausgleich. Wie die Abstimmung ausgeht, ist offen. So oder so gibt es aber bereits Befürchtungen, dass sich hinterher nicht alle an das Ergebnis halten werden.

Im Bundestagswahlkampf 2013 hatten die Grünen umfangreiche Steuererhöhungen gefordert. Sie wollten an sieben Stellschrauben drehen und präsentierten auch Berechnungen, wie viel Geld dies bringen würde. Daraufhin fuhr die Partei ein sehr schlechtes Wahlergebnis ein und fiel sogar noch hinter die Linke zurück. Das soll sich nicht wiederholen. Hofreiter mahnte indes unlängst, jetzt nicht ins andere Extrem zu verfallen und ganz auf die Forderung nach Steuererhöhungen zu verzichten.

Spannung vor Auftritt von Daimler-Chef

Mit Spannung wird in Münster auch der Auftritt von Daimler-Chef Dieter Zetsche erwartet, der über die Zukunft der Automobilindustrie spricht. Die Grünen wollen ab 2030 keine Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren mehr zulassen. Zudem gab es vor dem Parteitag Kritik an Zetsches Einladung. Özdemir erwiderte daraufhin, es sei gut, dass die Debatte über die Zukunft der Automobilindustrie bei den Grünen stattfinde. Und mit einer streitigen Debatte ist auf jeden Fall zu rechnen.

Schließlich präsentieren sich vor den Delegierten die vier Bewerber um die Spitzenkandidatur, zu denen neben Göring-Eckardt, Hofreiter und Özdemir auch Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck gehört. Das Ergebnis der Urwahl wird im Januar bekannt gegeben.