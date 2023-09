Stuttgart -Die AfD hat auf ihrem Parteitag am Sonntag in Stuttgart einen klaren Anti-Islam-Kurs beschlossen. „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“, heißt es in dem entsprechenden Kapitel für das erste Grundsatzprogramm der Partei. Minarette, der Muezzinruf und jegliche Vollverschleierung sollen verboten werden. Das Kapitel wurde mit großer Mehrheit beschlossen.

Die gut 2000 Parteitagsmitglieder folgten bei dem Thema im Wesentlichen dem Leitantrag der AfD-Spitze. Die Partei bekennt sich zur „Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit“. Der Religionsausübung müssten aber klare Schranken gesetzt werden. In dem Beschluss heißt es weiter: „Viele Muslime leben rechtstreu sowie integriert und sind akzeptierte Mitglieder unserer Gesellschaft.“

Die im Vorfeld von führenden AfD-Politikern gebrauchte Formulierung, der Islam sei unvereinbar mit dem Grundgesetz, findet sich nicht in dem Beschlusstext. Verschärft wurde der Leitantrag in dem Punkt, der sich auf das Thema Islamkritik bezieht. Hier setzte sich ein Antrag durch, nicht nur Kritik am Islam, sondern auch an Islamverbänden ausdrücklich zu erlauben. Keine Mehrheit fand dagegen die Forderung, sich nur von einem „politischen Islam“ und nicht vom Islam generell abzugrenzen.

Linke Aktivisten veröffentlichen private Daten

Linke Aktivisten haben am Sonntag auf ihrer Website die Daten der mehr als 2000 Teilnehmer des AfD-Parteitags in Stuttgart veröffentlicht. Die Daten umfassen die private Wohnadresse, Handynummer, Geburtsdatum und Emailadresse der AfD-Mitglieder.

Sie wurden auf die Seite linksunten.indymedia.org gestellt, wie Parteichef Jörg Meuthen am Sonntag bestätigte. Er kündigte sofortige strafrechtliche Schritte an. Meuthen forderte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) auf, er solle „endlich mit der gleichen Intensität gegen linksradikale Webseiten vorgehen wie gegen rechtsradikale“. Es sei zu befürchten, dass den AfD-Mitgliedern nun „kollektive Hausbesuche“ von Linken drohten. Wie die Daten an die Öffentlichkeit gelangen konnten, war laut Meuthen nicht bekannt. (afp/dpa)