Seoul/Hongkong -Die Handyriesen Samsung Electronics und Huawei Technologies eskalieren ihren Patentkrieg. Die weltweite Nummer Eins aus Südkorea teilte in einer am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters zugesandten Erklärung mit, man habe Rechtsmittel vor mehreren Gerichten in China eingelegt.

Dies sei vor zwei Wochen passiert. Einzelheiten zum Inhalt der Klage wurden nicht bekannt. Die weltweite Nummer Drei Huawei erklärte, man habe zwar noch keine formelle Benachrichtigung dazu erhalten. Man werde sich jedoch in angemessener Weise zur Wehr setzen.

Bei den Klagen geht es nicht ums Geld

Huawei hatte Samsung im Mai in den USA im Streit unter anderem um Patente für Handybetriebssysteme verklagt. Der Analyst Lee Do Hoon von CIMB erklärte nun, den Konzernen gehe es vermutlich nicht ums Geld. Vielmehr könnte Huawei seinen Ruf mit dem Angriff auf den Weltmarktführer aufbessern wollen, wie es Samsung mit einer Klage gegen den iPhone-Hersteller Apple geschafft habe.

Samsung könnte Huawei dazu zwingen wollen, den Streit schnellstmöglich abzuwickeln. Vermutlich würden sich die Unternehmen am Ende mit einem gegenseitigen Lizensierungsabkommen einig werden. (Reuters)