Turin -Fußball-Bundesligist Schalke 04 winken womöglich die Dienste des französischen Nationalspielers Patrice Evra. Der Verteidiger steht noch bis zum Sommer beim italienischen Rekordmeister unter Vertrag und könnte als Tauschobjekt für den Schalker Sead Kolasinac dienen, den die Turiner unter Vertrag nehmen wollen.



Das berichtete die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport am Freitag. Der Bosnier Kolasinac steht schon länger auf der Wunschliste von Trainer Massimiliano Allegri.



Interesse am 35-jährigen Evra, der 2008 mit Manchester United die Champions League gewonnen hatte, in der Hinrunde der Serie A allerdings nur dreimal in Juves Startelf stand, sollen auch der FC Valencia, Crystal Palace und Olympique Lyon haben. (sid)