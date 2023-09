Köln - „Was haben die Römer je für uns getan?“, fragt John Cleese alias Reg in einer der lustigsten Szenen der Monty-Python-Satire „Leben des Brian“ triumphierend in die Runde. Und die rhetorisch gemeinte Frage endet für Reg, den Anführer einer Verschwörung gegen die römischen Herrscher, im Desaster. Denn die Römer haben so einiges nach Palästina gebracht, dass das Leben angenehmer macht. Den Aquädukt, die sanitären Anlagen und den Wein schallt es Reg entgegen, der daraufhin irgendwann seinen Kumpels den Mund verbietet.

Die köstliche Verhohnepiepelung der angeblich so unterdrückten Bevölkerung Palästinas durch die römischen Besatzer ist die Blaupause für ein ebenfalls extrem unterhaltsames Video, dass die Video-Macher der britischen Tageszeitung „Guardian“ vor einer Woche ins Netz gestellt haben. Mittlerweile zehn Millionen Mal aufgerufen, ist das englischsprachige Video ein ebenso geistreicher wie humorvoller Debattenbeitrag zur Brexit-Debatte im United Kingdom. Patrick Stewart spielt darin den britischen Premierminister, der eine Kabinettssitzung mit einem donnernden Europa-Bashing beginnt. „Sie haben uns unsere Souveränität, unsere Würde, die Essenz unseres Britentums genommen. Und was hat die Europäische Konvention der Menschenrechte uns je als Gegenleistung erbracht?“, fragt er, tippt mit dem Finger auf den Schreibtisch, blickt in die Kabinettsrunde und man meint, John Cleese sprechen zu hören.

Das Land der Magna Charta

Es kommt, wie es kommen muss. Nach einem Moment peinlichen Schweigens zählen seine Mitarbeiter und Minister nacheinander und in immer schnellerer Folge auf: Das Recht auf einen fairen Gerichtsprozess, Recht auf Privatsphäre, Folterverbot, Religionsfreiheit, freie Meinungsäußerung, Verbot von Diskriminierungen jeder Art und so weiter. Der Premierminister ist zunehmend irritiert – und völlig zu Recht. Schließlich versucht er sich aus der Affäre zu retten, indem er die lange Tradition Großbritanniens in Sachen Menschenrechte hochhält. „Wir sind das Land der Magna Charta!“ (1215, Anm. d. Red.). Und es folgt ein nur schwer zu übersetzender Satz: „We don’t need lectures from the frogs and the krauts!“, von Frankreich und Deutschland also. „Wir sollten unser eigenes Menschenrechtsgesetz schreiben und den Europäer unterjubeln!“

Indeed, möchte man anfügen. Tatsächlich. Wenn nicht, ja, wenn das nicht alles schon geschehen wäre, wie ein Assistent des Premiers in dem Video vorsichtig anmerkt. Wie wahr: Nicht nur, dass Winston Churchill 1946 die „Vereinigten Staaten von Europa“ zu einer Zukunftsvision für Europa erklärte. Britische Politiker und Juristen waren gemeinsam mit Franzosen auch die treibende Kraft bei der Formulierung der Europäischen Konvention der Menschenrechte in den Jahren 1949/50. Der britische Unterhausabgeordnete Sir David Maxwell-Fyfe, Vorsitzender des Ausschusses für Rechtsfragen im neu gegründeten Europarat, war treibende Kraft auf britischer Seite, aus dieser Konvention ein möglichst machtvolles Instrument zum Schutz der Menschenrechte zu machen.

Britische Europarechts-Amnesie

Nicht nur der britische Premier in dem Guardian-Video hat das offensichtlich vergessen. Diese Form der Europarechts-Amnesie scheint auch die britische Innenministerin Theresa May ergriffen zu haben. Die konservative Politikerin schlug Mitte März vor, Großbritannien solle zwar in der Europäischen Union bleiben, aber die Europäische Konvention der Menschenrechte verlassen. Ihr Argument: Die Konvention könne die Hände des britischen Parlaments binden, vulgo: die britische Souveränität ist zum Teufel, die Konvention führe nicht zu mehr Wohlstand auf der Insel - aber sollte sie das jemals? – und die Konvention mache Großbritannien mit Blick auf ausländische Terroristen, die man nicht abschieben könne, weniger sicher.

Das Guardian-Video ist offensichtlich auch eine Antwort auf die kruden Argumente der britischen Innenministerin. Dem Premier Patrick Stewart jedenfalls platzt am Ende der Kragen. Als er sich wiederholt belehrt sieht, dass Großbritannien den Europäer ja schon mal eine Grundrechtecharta auf den Weg gegeben hat, fragt er nach: „Wie heißt die denn?“ Antwort: „Die Europäische Konvention der Menschenrechte.“ Der Rest ist Schweigen.