Magdeburg -Die Debatte um eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz kommt mit voller Wucht in Sachsen-Anhalt an: Hans-Thomas Tillschneider, AfD-Landtagsabgeordneter und Kopf der radikalen Patriotischen Plattform, kündigte am Freitag die Auflösung eben jenes Vereins an.

AfD-Rechtsaußen Tillschneider will die Patriotische Plattform auflösen, um Überwachung zu vermeiden.

Die Plattform fungierte über Jahre als Gruppierung für AfD-Rechtsaußen. Tillschneider bestätigte der MZ am Freitag die Auflösungspläne. „Wir wollen dem Verfassungsschutz die Angriffsfläche nehmen“, sagte er. „Die Patriotische Plattform hat sich überlebt.“

Der Verein gilt als besonders radikale Strömung innerhalb der AfD. Bereits 2017 hatte der Verfassungsschutz Zweifel an der Ausrichtung der Plattform geäußert. Neue Brisanz bekam die Beobachtungsdebatte in den vergangenen Wochen, weil AfD-Vertreter in Chemnitz und Köthen Seite an Seite mit Rechtsextremen demonstriert hatten.

Die AfD will eine Überwachung durch den Geheimdienst mit einer eigens gegründeten Kommission abwenden. Aus anderen Parteien kamen zuletzt immer lautere Forderungen einer Beobachtung.

Die geplante Auflösung der Patriotischen Plattform „hat natürlich damit zu tun“, sagte Tillschneider am Freitag. „Aber nicht, weil die Patriotische Plattform besonders radikal wäre.“ Dem Verfassungsschutz solle kein Anlass geboten werden, gegen die Partei aktiv zu werden.

Laut Tillschneider habe der Verein seinen Zweck mittlerweile erfüllt. Unter dem früheren Parteichef Bernd Lucke „war die Plattform noch notwendig, mittlerweile sind 90 Prozent unserer Forderungen Konsens in der Partei“. Deshalb brauche es die Plattform nicht mehr.

Zudem kündigte Tillschneider an, nicht länger ein Wahlkreisbüro im Hausprojekt der rechtsextremen Identitären Bewegung in Halle betreiben zu wollen. Die Gruppierung wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Am 1. Oktober wolle er ausziehen. AfD-intern hatte seine Nähe zu den Rechtsextremen immer wieder für Widerstand und Protest gesorgt. Tillschneider gilt als radikal und umstritten in der AfD.

Zum Auszug aus dem Hausprojekt kommentierte Tillschneider, „das ist lediglich ein strukturelle Entflechtung, keine inhaltliche Distanzierung“. Er stehe der Bewegung nach wie vor „wohlwollend“ gegenüber. Es ist jene Gruppierung, der der Verfassungsschutz eine modernisierte „völkische Ideologie“ bescheinigt.

Tillschneider sagte der MZ, er rechne trotz aller Maßnahmen mit einer künftigen Überwachung der AfD durch den Inlandsgeheimdienst. „Damit wird sich der Verfassungsschutz als das Instrument der Mächtigen entlarven.“ Die Jugendorganisationen der Partei in Niedersachsen und Bremen werden bereits vom Verfassungsschutz beobachtet. (mz)