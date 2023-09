Peer Steinbrück geht als Berater zur ING-Diba

Der frühere Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) heuert nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag bei der ING-Diba an. „Ich werde ein Angebot der ING-Diba annehmen, als Berater des Vorstandes“, sagt Steinbrück der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Steinbrück sieht den Wechsel in die freie Wirtschaft als unproblematisch an. Im Gegenteil: Sein neuer Job passe zu seiner häufig geäußerten Kritik an der Praxis vieler Banken. Zum einen habe die ING-Diba eine lange sozialdemokratische Tradition. Zum anderen sei sie in keine „der in Rede stehenden Verfehlungen oder Manipulationen verwickelt“ gewesen und „sehr konservativ und risikoscheu“.



Außerdem sei seine Zeit als Minister sei sieben Jahre her, eine Interessenkollision könne er nicht erkennen. (red)