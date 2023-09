Dresden -Für ihre Stadt Dresden wünscht sich Eva-Maria Stange gerade eine ordentliche Portion vom Elan und der Entschiedenheit der Insel Teneriffa. Das Regionalparlament der Kanareninsel hat nämlich den Pegida-Anführer Lutz Bachmann zur unerwünschten Person erklärt. Der 43-jährige mehrfach vorbestrafte Einbrecher und Drogenhändler lebt seit September auf der Urlauberinsel und fliegt für die montäglichen fremdenfeindlichen Kundgebungen nach Dresden ein.

Besonders die Linkspartei Podemos hatte sich auf Teneriffa für den Bann des sächsischen Hasspredigers ausgesprochen. Die Zeitung „La Opinión de Tenerife“ zitiert Podemos-Sprecher Fernando Sabaté: „Diese Erklärung soll wie eine Impfung wirken, denn diese Person ist wie ein Virus.“ Welche Folgen diese Erklärung allerdings konkret für Bachmann hat, ob er gehen muss oder nicht, das ist unklar.

Sachsens Kunstministerin Stange (SPD) fordert auch von der Stadt Dresden ein konsequenteres Vorgehen gegen Pegida und Bachmann. „Es muss künftig gemeinsame Aktionen geben“, ermunterte sie in der Sächsischen Zeitung Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Es müsse mehr passieren als das Bürgerfest, zu dem Hilbert Mitte Oktober aufgerufen hatte. Es sei höchste Zeit, geeignete Maßnahmen gegen das Treiben zu suchen.

Schaden für die Semperoper

In Dresden wird wieder einmal darüber diskutiert, wie Auftritte von Pegida vor der Semperoper, vor der Frauenkirche oder an anderen prominenten Orten in der Altstadt verhindert werden können. Kritik wird an der städtischen Versammlungsbehörde geübt, die es anders als in Leipzig oder München nicht schaffe, die fremdenfeindlichen Auftritte einzudämmen oder aus dem Zentrum zu verbannen.

Der Schaden durch Pegda für Dresden sei unübersehbar, so Ministerin Stange. Der Stadt sei wohl entgangen, dass Touristen- und Besucherzahlen zurückgingen. Die Semperoper verzeichne 27000 Besucher weniger als in der Saison 2013/2014. „Die Oper hat montags massive Probleme“, ärgert sich die Politikerin. „Die Tänzer hatten sich fast geweigert, durch die Pegida-Demonstrationen zur Oper zu kommen. Auch Besucher fühlen sich belästigt.“

Auch die Grünen im Dresdner Stadtrat wünschen sich mehr Engagement ihrer Versammlungsbehörde. In Dresden werde immer nur erklärt, was nicht gehe, so Fraktionschef Thomas Löser. Stattdessen sollte alles unternommen werden, um Pegida an den Stadtrand zu drängen und dem Treiben die prominente Bühne im historischen Zentrum zu nehmen. Pegida bekomme stets die besten Plätze und optimale Veranstaltungsbedingungen, der Gegenprotest werde behindert, klagt die SPD. Ihr Fraktionschef Christian Avenarius, früher Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft, meinte, man könne sehr wohl bei der Gestaltung des Versammlungsgeschehens streng nach Gesetz vorgehen, ohne dabei das Wohl der Stadt aus dem Auge zu verlieren. Mit einer „rein bürokratischen Heransgehensweise“ sei das allerdings nicht hinzukriegen.