Peguera -Ein Mann hat mit Schüssen aus einem Gewehr mehrere Frauen in dem mallorquinischen Urlaubsort Peguera verletzt. Das melden übereinstimmend die deutschsprachige „Mallorca-Zeitung“ und „bild.de“. Der „Mallorca-Zeitung“ zufolge stritt sich der Täter am Sonntagnachmittag zunächst mit einem anderen in einem Café auf dem Boulevard des Touristenortes im äußersten Südwesten der spanischen Insel.

Tatwaffe womöglich Schrotflinte

Dabei soll der spätere Schütze auch ein Messer gezogen haben. Er verließ dann zwar das Lokal, kam aber kurz darauf mit einer Waffe zurück. „Bild.de“ zitiert eine deutsche Zeugin des Geschehens, derzufolge der Mann die doppelläufige Waffe – möglicherweise eine Schrotflinte – in einer Plastiktüte verbarg, bevor er anfing zu schießen. Dabei verletzte er drei Frauen und ein Mädchen leicht. Anschließend versuchte er zu fliehen, wurde aber von Polizisten, die sich zufällig in der Nähe befanden überwältigt.

Der mutmaßliche Täter soll aus Jaén in Andalusen stammen und bereits mehrfach vorbestraft sein. Über das Motiv für die Tat war zunächst nichts bekannt. (red)