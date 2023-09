Köln -Spätestens seit dem Sommermärchen 2006 ist das Public-Viewing ein fester Bestandteil der Fußballkultur. Natürlich muss für die Frau ein passendes Make-up her, es ist ja schließlich ein Event - findet zumindest Spielerfrau Cathy Hummels.

Die Ehefrau von Mats Hummels gibt Schminktipps fürs Public-Viewing.

Bei der Abbildung der polnischen Flagge ist der Firma ein grober Fehler unterlaufen.

Wer von den öden Deutschland-Streifen genug hat, der kann sich bei der Ehefrau von Nationalverteidiger Mats Hummels kreative Schmink-Tipps holen. Die selbsternannte Fashionista gibt im Rahmen einer Werbekampagne eines Kosmetikherstellers Ratschläge fürs perfekte Styling.

Unter dem Motto „Gerüstet für den Gegner" und dem Hashtag #EMforgirls macht die Lifestyle-Bloggerin Vorschläge, mit welcher Kosmetik man das richtige Statement setzt. Neben der Anleitung für den perfekten Deutschland-Look (ohne Schwarz-Rot-Gold-Streifen) schlägt die Münchnerin drei verschiedene Trends für die drei Gruppengegner Ukraine, Polen und Nordirland vor.

Mats Hummels mit seiner Ehefrau Cathy (r.). dpa

Bei der polnischen Kriegsbemalung ist der Grafikabteilung ein peinlicher Fehler unterlaufen. Die Nationalflagge unseres Nachbarlandes ist falsch abgebildet. Ein Farbendreher. Kann ja mal passieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass Frau Hummels im Rahmen eines Turniers auffällt. Bereits während der erfolgreichen Weltmeisterschaft vor zwei Jahren steuerte sie einen Videoblog bei, der viel Hohn und Spott einheimste.

Am Ende hat es der deutschen Mannschaft Glück gebracht, denn Löw und Co. holten in Rio den vierten Stern. Vielleicht ein gutes Omen für die anstehende Europameisterschaft. (mbr)