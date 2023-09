Pennys Zipfelmännchen sorgt für Belustigung bei Facebook

Es ist aus Schokolade, innen hohl und in bunte Folie gewickelt. Es trägt eine hohe Mütze, einen Mantel mit weißem Fellbesatz, Handschuhe und kommt mit weiteren Winter-Motiven daher. Aber es ist KEIN Weihnachtsmann und auch KEIN Nikolaus.

Mit der Figur des Zipfelmännchens wollte der Discounter Penny offenbar besonders kreativ sein und auch nicht-christliche Bevölkerungsteile ansprechen. Allerdings kommt das verschmitzt grinsende Wesen bei vielen Verbrauchern nicht gut an. Penny verkündete am 13. Oktober die Ankunft des Zipfelmännchens in den Filialen mit dem Zusatz „Alle Jahre wieder“. Und prompt erregten sich die Gemüter wie alle Jahre wieder.

Aufregung wird in Kauf genommen

Die Social-Media-Abteilung des Discounters hat alle Hände voll zu tun, um die Gemüter zu beschwichtigen. Man versucht es mit Humor und postet Bilder von halbnackten Weihnachtsmännern. Da es die Zipfelmänner seit mehreren Jahren gibt, kann man aber davon ausgehen, dass die Aufregung beim Unternehmen gern in Kauf genommen wird. Denn auch negative Schlagzeilen sind bekanntlich verkaufsträchtig.

Und die Hirnlosigkeit so mancher Kommentare dürfte bei vielen auch für Belustigung sorgen. So schreiben User: „Ich kaufe nur echte Nikoläuse, die auch so benannt sind" oder „Nee haut ab mit dem Gelumpe, wir sind Deutsche und wollen unseren obligatorischen Weihnachtsmann...“ Andere wittern den Untergang des christlichen Abendlandes.

Wiederum andere User nehmen die Debatte – ähnlich wie das Social-Media-Team – auch nicht ganz ernst, schreiben von ihren eigenen „kleinen Zipfelmännern“ und verlangen als echte Deutsche nur echte deutsche Wichtelmänner.

2000 User äußern sich

Mehr als 2000 User haben inzwischen ihre Meinung zu den Zipfelmännern kundgetan. Dass es weiterhin auch Weihnachtsmänner und Nikoläuse bei Penny zu kaufen gibt, registrieren viele gar nicht.

Oder ist das Zipfelmännchen doch nur ein verkleidetes Sandmännchen? Bei der Bezeichnung, die an DDR-Wortkreationen wie „geflügelte Jahresendzeitfigur" (Engel) erinnert, wäre das naheliegend. Und das Sandmännchen genoss in der DDR bekanntlich Kultstatus. (cm)