München -Trainer Pep Guardiola von Bayern München hat sich wenig beeindruckt vom starken Länderspiel-Auftritt des WM-Helden Mario Götze gegen Italien (4:1) gezeigt. „Ich kenne Mario, aber das beeinflusst mich nicht für das nächste Spiel, das ändert meine Meinung über Mario nicht“, sagte der Coach des Fußball-Rekordmeisters am Freitag. Er habe „großen, großen Respekt vor Mario, seiner Karriere und seiner Zukunft. Er verdient das Beste“, ergänzte Guardiola, der den 23-Jährigen zuletzt meist links liegen ließ.

Pep Guardiola hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt nur lobende Worte für Mario Götze gefunden.

Der Bayern-Coach bezeichnete Götze als „einen der besten Profis“, „einen der besten Spieler“ und einen „guten Menschen“.

Der Zeitpunkt der Rückkehr von Arjen Robben ist derweil ungewiss.

Der Katalane wies Spekulationen zurück, wonach Götze nicht in sein System passe. „Mario kann in allen Systemen der Welt spielen, natürlich kann er spielen, auch bei Bayern München. Aber ich habe manchmal sieben Stürmer. Ich habe das so entschieden.“

Robben-Rückkehr ungewiss

Angesichts der Kritik des TV-Experten Mehmet Scholl an Götze betonte Guardiola: „Ich habe über Mario nie schlecht gesprochen, weil er mir keinen Grund gegeben hat. Er ist einer der besten Profis, da gibt es keinen Zweifel. Er macht alles, um fit zu sein, ist auf und neben dem Platz zu 100 Prozent professionell. Er ist einer der besten Spieler, die ich in meiner Karriere getroffen habe. Er ist ein guter Mensch, ich wünsche ihm das Beste.“

Über einen Zeitpunkt für die Rückkehr des verletzten Arjen Robben wollte Guardiola keine Angaben machen. „Ich weiß nicht, ich hoffe bald. Das ist eine Frage für die Ärzte“, sagte er. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt steht der Superstar aber ebenso wenig zur Verfügung wie Medhi Benatia. „Er ist nicht fit“, sagte Guardiola über den Marokkaner. (sid)