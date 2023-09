Wie der Technische Direktor des FC Bayern München dem Magazin „11Freunde“ verriet, hätte Pep Guardiola gerne den jetzigen Dortmunder Trainer Thomas Tuchel als seinen Erben beim Rekordmeister gesehen.

Demnach gab es zwischen Guardiola und Tuchel zwei Treffen in einem Münchner Restaurant, bei denen über Stunden über Fußball gefachsimpelt worden sein soll. Reschke: „Während des ersten Treffens meinte Pep plötzlich: 'Thomas muss einmal mein Nachfolger in München werden!'“ Der Kaderplaner selbst habe aber schon vorher geahnt, dass Tuchels Weg in den Ruhrpott führen würde. „Ich hätte Wetten abschließen sollen“, sagte er.

Er sprach dem Ex-Trainer der Bayern aber auch ein großes Lob aus: „Wie intensiv er Details bei Spielern wahrnimmt, ist außergewoöhnlich. Es gibt niemanden, der meinen Blick auf den Fußball so verändert hat wie Guardiola.“ (jon)