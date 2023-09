Berlin -Beim Bundesparteitag der Linken am Wochenende steht eine Kampfkandidatur um den Posten des Bundesgeschäftsführers an. Der Bundestagsabgeordnete Frank Tempel will überraschend antreten – als Gegenkandidat zum Wunschkandidaten der Parteispitze, Jörg Schindler.

Tempel ist Innenexperte im Bundestag

Er halte die vorgeschlagene Besetzung nicht für adäquat, sagte Tempel in Berlin am Montag zur Begründung. „Ich hatte mehr erwartet von dem Personaltableau für den Parteivorstand. Ich fände es gut, wenn es mehr Durchmischung gäbe und dort nicht nur Vertraute der Parteivorsitzenden vertreten sind.“

Tempel sitzt für die Linken im Bundestag und gehört zu den Innenexperten. Er gehört auch dem Parteivorstand an. Schindler sei ein klarer Wunschkandidat der Parteispitze und ein Vertrauter von Linken-Chefin Katja Kipping, sagte Tempel. „Die Gegensätzlichkeiten zwischen der Partei- und der Fraktionsspitze werden dadurch nur weiter zementiert.“

Das permanente interne Gestreite müsse aber aufhören. Manch einer werde seine Kandidatur als Affront gegen die Parteispitze verstehen, sagte er. „Ich finde das falsch.“ Er selbst werde von außen oft dem Lager von Fraktionschef Dietmar Bartsch zugeordnet. „Aber ich selbst will mich nicht irgendwo einsortieren. Ich bin neutral und unabhängig.“

Bundesparteitag beginnt am Freitag

Die Linke kommt ab Freitag in Leipzig zum Bundesparteitag zusammen – begleitet von Machtkämpfen und Auseinandersetzungen um den Kurs der Partei. Die Linke plagt seit langem ein Zerwürfnis zwischen der Spitze der Partei und der Führung der Bundestagsfraktion. In Leipzig wird der Parteivorstand neu gewählt. Die Parteichefs Kipping und Bernd Riexinger stellen sich zur Wiederwahl. Sie wollen Schindler als Bundesgeschäftsführer. Er ist Vize-Landeschef in Sachsen-Anhalt. (dpa)