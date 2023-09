Eiffelturm, Brandenburger Tor, Big Ben: Denken wir an diese berühmten Wahrzeichen, haben wir sofort ein Bild im Kopf. Schließlich sind im Laufe der Jahrzehnte Millionen Aufnahmen dieser Orte gemacht und veröffentlicht worden. Jeder Tourist, der eine bekannte Attraktion bereist, knipst sein eigenes Foto und teilt es womöglich in sozialen Netzwerken, ganz nach dem Motto „Ich war hier“.

Oliver Curtis aus London hat einen ganz eigenen Weg gefunden, seine Reisen zu berühmten Sehenswürdigkeiten festzuhalten. Der Fotograf hält seine Kamera nicht etwa frontal vor Attraktionen, wie den Eiffelturm, sondern dreht sich einfach um und fotografiert in die entgegengesetzte Richtung oder in der Umgebung.

Vor dem Taj Mahal im nordindischen Agra imago

Entstanden ist die Idee während eines Besuchs der Pyramiden in Ägypten. Die Stadt Gize am Horizont, die Wüste vor den Füßen und ein neu gebauter Golfplatz faszinierten Curtis so sehr, dass er beschloss, fortan lieber das Nebensächliche als das offensichtlich Monumentale mit der Kamera einzufangen.

Entstanden sind unter dem Motto „Volte Face“ ganz unterschiedliche, in jedem Fall überraschende Aufnahmen, die unsere eingefahrenen Sehgewohnheiten herausfordern. (kkl)

Auf den folgenden Seiten können Sie miträtseln: Erraten Sie, um welche Sehenswürdigkeiten es sich handelt?

Wo können Touristen diese Statuen kaufen? Oliver Curtis

am Kolosseum in der italienischen Hauptstadt Rom Alvise Armellini/dpa

Nichts als Wiesen und Felder: Doch hier steht ein berühmtes Monument. Oliver Curtis

Es ist das Stonehenge-Monument im Süden Großbritanniens. imago/JOKER

Wie die Schriftzeichen verraten, wurde das Foto in Asien gemacht. Doch wo? Oliver Curtis

Chinesische Mauer in Badaling bei Peking, China imago/All Canada Photos

Vor welchem Gebäude macht diese Frau ein Nickerchen im Schatten eines Baumes? Oliver Curtis

Vor dem Weißen Haus in Washington D.C., USA imago/UPI Photo

Wo haben Touristen diesen tollen Ausblick? Oliver Curtis

Auf dem Corcovado-Hügel in Rio de Janeiro, Brasilien. Hier wacht die Christus-Statue über die Stadt. imago/Peter Widmann

Welches berühmte Bauwerk steht an diesem Platz? Oliver Curtis

der Petersdom im Vatikan imago/Westend61

Vor welchem weltbekannten Wahrzeichen stehen diese Touristen? Oliver Curtis

Vor der Freihheitsstatue in New York, USA imago

