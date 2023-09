Berlin -Er habe eine starke Liebe zum Leben, hat Peter Hintze einmal gesagt. Damit schloss er für sich aus, was er anderen zubilligen wollte: Das Recht, seinem Leben in aussichtsloser gesundheitlicher Lage ein Ende bereiten zu lassen. Zuletzt war er selber in dieser Lage. Am Sonntag hat er den Kampf gegen den Krebs verloren, den er seit der Diagnose 2013 führen musste. Er machte aber auch danach weiter Politik. Die Ärzte hatten ihm gesagt, er solle kürzertreten, aber nicht aufhören, weil das einem Vollblutpolitiker wie ihm mehr schaden als helfen würde. So nahm das nicht allzu kräfteraubende Amt eines Bundestagsvizepräsidenten an.