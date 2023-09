Petershagen -Bei einem schweren Autounfall in Petershagen in Nordrhein-Westfalen sind vier Menschen tödlich verletzt worden. Vier Menschen trugen teils lebensgefährliche Verletzungen davon. „Ein 23-jähriger Autofahrer wollte in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Wagen ein Cabrio überholen“, sagte ein Polizeisprecher. Die Wagen berührten sich auf der Bundesstraße 482 und krachten in einen Lastwagen, der ihnen entgegenkam.

Im Cabrio starben vier Insassen im Alter zwischen 18 und 43 Jahren. Ein 22-jähriger Beifahrer überlebte den Unfall, schwebte aber am Morgen noch in Lebensgefahr. „Die Männer in dem Cabrio gehören zu einer Großfamilie aus Niedersachsen“, sagte der Sprecher weiter. Die beiden Insassen des anderen Wagens kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die 46 Jahre alte Lkw-Fahrerin erlitt leichte Blessuren.

Die beiden Unfallwagen berührten sich auf der Bundesstraße 482 und krachten in einen Lastwagen. dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Wir sind noch immer mit einem großen Aufgebot an der Unfallstelle nahe Niedersachsen. Es sieht dort schrecklich aus“, erklärte der Sprecher. Die Bundesstraße bleibe noch mehrere Stunden gesperrt. (dpa)