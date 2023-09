Petershausen -In einem Haus in der Gemeinde Petershausen im Kreis Dachau in Bayern wurden zwei Frauenleichen entdeckt. Die beiden waren zuvor offenbar als vermisst gemeldet gewesen, berichtet das Oberbayerische Volksblatt.

Über die Todesursache gebe es noch keine abschließenden Erkenntnisse, so die Polizei Oberbayern Nord. Man gehe von einem Tötungsdelikt aus. Näheres sollen Obduktion und Spurensicherung klären, heißt es weiter.

Die beiden Toten sollen wohl nicht aus Petershausen kommen. Die Wohnung in der Nähe des örtlichen S-Bahnhofs soll nicht die eigentliche Wohnadresse der beiden toten Personen sein. (red)