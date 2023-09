Washington -Viele Europäer befürchten einer jüngsten Umfrage zufolge, dass der Flüchtlingszustrom die Terrorgefahr in ihrem Land erhöht. Auch die Sorge, dass Flüchtlinge Arbeitsplätze wegnehmen und zur finanziellen Last werden könnten, ist weit verbreitet, wie aus der am Montag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Pew hervorgeht.

Befragt wurden demnach Bürger in zehn Ländern, darunter Deutschland. In acht davon äußerten Pew zufolge mindestens die Hälfte der Befragten oder mehr die Befürchtung, dass der Flüchtlingszustrom die Wahrscheinlichkeit von Terrorismus erhöhe. Spitzenreiter sei Ungarn mit 76 Prozent, gefolgt von Polen (71) sowie Deutschland und den Niederlanden (je 61 Prozent).

Deutsche mit geringser Angst vor wirtschaftlicher Belastung

In fünf der Länder sind laut der Umfrage die Hälfte der Teilnehmer oder mehr besorgt, dass die Flüchtlinge eine wirtschaftliche Belastung darstellen. Am stärksten sei auch diese Sorge in Ungarn ausgeprägt (81 Prozent), danach folgten die Polen (75), die Griechen (72) und die Italiener (65 Prozent). Die Deutschen bilden Pew zufolge hier mit 31 Prozent das Schlusslicht.

Befragt wurden nach Angaben des Instituts mehr als 10 000 Menschen, so auch in Schweden, Spanien, Frankreich und Großbritannien. Die Erhebung habe zwischen Anfang April und Mitte Mai stattgefunden, also vor dem „Brexit“-Referendum in Großbritannien und dem Terroranschlag am Atatürk-Flughafen in Istanbul. (dpa)