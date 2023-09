St. Martin -Eine vermisste dreifache Mutter ist in der Pfalz nach neun Tagen lebend im Wald gefunden worden. Die 42-Jährige sei bei einer privaten Suchaktion an einem Bach liegend entdeckt worden, sagte der Ortsbürgermeister der Gemeinde St. Martin (Kreis Südliche Weinstraße), Timo Glaser, am Sonntag. Die Frau sei am Freitag bei ihrem Auffinden in unwegsamer Hanglage nur 300 Meter Luftlinie von ihrem abgestellten Auto entfernt ansprechbar, aber schwach und stark unterkühlt gewesen. Sie sei in ein Krankenhaus in Kaiserslautern gebracht worden.

Grund der Verschwindens unklar

Wie die dreifache Mutter die lange Zeit im Wald überleben konnte, sei noch unklar, sagte Glaser. Auch der Grund ihres Verschwindens blieb offen. Die Frau habe dazu noch nicht befragt werden können. „Der Familie ist ein riesiger Steinbrocken vom Herzen gefallen“, sagte der Bürgermeister des 1850-Seelen-Dorfs St. Martin. Gemeinsam mit 30 Dorfbewohnern habe er die Suche am Freitagnachmittag aufgenommen. Dabei hätten sie sich auf eines von zwei Gebieten konzentriert, die zuvor noch nicht durchsucht worden seien, und schon nach knapp einer Stunde Glück gehabt.

Die 42-Jährige war seit dem 11. Mai verschwunden. Ihr Mann hatte sie am 13. Mai als vermisst gemeldet. Polizei und Feuerwehr suchten zunächst tagelang nach der Frau, auch Hunde und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Ihr Auto war am Pfingstmontag verschlossen an einem Waldweg gefunden worden. Am Freitag hatte die Polizei die Suche vorerst eingestellt. (dpa)