Berlin -Die Charité – Europas größte Uni-Klinik sucht 4500 Pflegekräfte und wirbt deshalb auch um Verstärkung aus dem Ausland. Bei einem „Walk of Care“ wollen am Samstagnachmittag Hunderte Schwestern, Pfleger und Azubis an diesem Sonnabend vom Bundesgesundheitsministerium an der Friedrich- zur Senatsgesundheitsverwaltung an der Oranienstraße laufen und dabei bessere Arbeitsbedingungen fordern.„Wir müssen für Veränderungen in der Pflege aktiv werden“, schreibt der Berliner Pflegestammtisch, der die Demonstration organisiert.

Dazu gehören neben Azubis und examinierten Pflegenden auch alle Interessierten an einer guten Pflege, wie die Veranstalter ankündigten.

In der Alten- und Krankenpflege sind deutschlandweit rund

35.000 Stellen nicht besetzt. Besonders betroffen ist mit

23.319 offenen Stellen die Altenpflege, wie Ende April aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervorging. (dpa)