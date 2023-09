Berlin -Es ist die wichtigste und zugleich umfangreichste Reform in der Pflegeversicherung seit ihrer Einführung 1995: Zum 1. Januar 2017, also in etwa 100 Tagen, wird die gesamte Systematik der Pflegeversicherung auf einen Schlag umgestellt: Bisher galten letztlich nur Menschen mit körperliche Gebrechen als pflegebedürftig. Hilfsbedürftige mit geistigen Problemen wie Demenz erhielten nur eine unzureichende Unterstützung. Damit soll Schluss sein. Die gesetzlichen Pflegekassen versicherten am Mittwoch, dass die Umstellung pünktlich und problemlos ablaufen wird.

„Wir sind für dieses Mammutprojekt sehr gut vorbereitet“, sagte der Vorstand des Kassen-Spitzenverbandes, Gernot Kiefer. Der Übergang zum neuen Pflegesystem werde reibungslos und transparent für alle Beteiligten gestaltet. Der Geschäftsführer des Medizinischen Dienstes der Kassen, Peter Pick, betonte, auch die Gutachter seien auf die Umstellung bestens vorbereitet.

Umstellung von drei auf fünf Pflegestufen

Bisher gibt es drei Pflegestufen. Maßstab für die Eingruppierung in eine der Stufen ist ein in Minuten gemessener Hilfebedarf. Er orientiert sich allein an den körperlichen Einschränkungen. Damit wurde aber der Bedarf von Demenzkranke nicht richtig erfasst. Denn sie können sich zum Beispiel oft noch allein Waschen oder Anziehen, doch sie kommen im Alltag ohne Betreuung oft nicht mehr zurecht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Künftig wird es fünf sogenannte Pflegegrade geben. Dabei spielt es keine Rolle mehr, ob die Selbständigkeit aufgrund von körperlichen oder psychischen Einschränkungen beeinträchtigt ist. Es geht allein darum, ob die Person die jeweilige Tätigkeit praktisch durchführen kann oder nicht. Der jeweilige Pflegegrad wird in einem neuen Begutachtungsverfahren ermittelt, das auch die kognitiven Fähigkeiten, Verhaltensweisen und die Möglichkeit zur Gestaltung des Alltags in den Blick nimmt.



So wird beispielsweise überprüft, ob sich die Antragsteller zeitlich und räumlich orientieren können oder Risiken und Gefahren erkennen. Über ein Punktesystem wird dann der Pflegegrad festgelegt. Je höher der Grad, desto umfangreicher die Leistungen.

Automatische Überführung ins neue System

Die aktuell knapp drei Millionen Versicherten, die bereits Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten, werden automatisch in das neue System überführt. Sie müssen selbst nichts tun. Bei der Umstellung soll niemand schlechter gestellt werden. Das wird durch eine großzügige Regelung gewährleistet: Pflegebedürftige mit ausschließlich körperlichen Einschränkungen erhalten anstelle der bisherigen Pflegestufe den nächsthöheren Pflegegrad. Pflegebedürftige mit Demenz (Fachbegriff: eingeschränkte Alltagskompetenz) werden stets zwei Pflegegrade höher eingestuft.

Dadurch steigen in der Regel die Leistungen der Versicherung. Beispiel: Ein körperlich eingeschränkter Pflegebedürftiger in der Pflegestufe II bekommt im Pflegegrad 3 künftig 154 Euro im Monat mehr, wenn er durch einen Pflegedienst betreut wird. Ein Demenzkranker in Pflegestufe II erhält ab dem 1. Januar 2017 im Pflegegrad 4 für die Pflege durch Angehörige 183 Euro mehr beziehungsweise 314 Euro zusätzlich bei Unterstützung durch einen Pflegedienst.



Imformationen kommen per Post

Die Informationen über die Umstellung erhalten die Versicherten nach Angaben der Kassen schrittweise ab Oktober per Brief. Wer annimmt, dass das neue Begutachtungsverfahren zu noch höheren Leistungen der Versicherung führt, kann ab Januar 2017 eine erneute Begutachtung beantragen. Auch hier gilt:

Eine Schlechterstellung ist ausgeschlossen. Führt also die neue Begutachtung zu einer niedrigeren Einstufung, gilt der bisherige (höhere) Pflegegrad.

Spitzenverband-Vorstand Kiefer geht davon aus, dass durch die Umstellung allein im kommenden Jahr 200 000 Menschen zusätzlich einen Anspruch auf Leistungen aus der Pflegeversicherung haben werden. Er rechnet zudem damit, dass in den gut 13 000 Pflegeheimen im Schnitt zwei Pflegekräfte mehr nötig sind. Unklar ist allerdings, ob diese Stellen angesichts des Personalmangels auch tatsächlich besetzt werden können.



Offen ist zudem der genaue Leistungskatalog der ambulanten Pflegedienste, der mit den Kassen noch ausgehandelt werden muss. Die Kassen wünschen sich differenzierte Angebote, bei denen besser auf die Bedürfnisse und die Fähigkeiten der Versicherten eingegangen wird. Eine derartige Pflege ist im Zweifel jedoch zeitaufwändiger.