Berlin -Susanne Bergmann (Namen der Pflegebedürftigen und Angehörigen geändert) ist von Beruf Pflegerin, doch dass sie einmal ihren eigenen Mann ankleiden und waschen muss, daran hatte sie nie gedacht. Jetzt stellt sie ihm eine Tasse mit Kaffee auf den Esstisch. Nicht die dünnen Porzellantassen mit den kleinen Henkeln, sondern einen Pott mit einem großen Griff. „Ansonsten geht die Hälfte daneben“, sagt die 68-Jährige.

Richard Bergmann will davon nichts hören. „Eigentlich mache ich so viel es geht selbstständig“, sagt der Berliner. Doch alles geht eben doch nicht mehr so, wie er will. Da er nicht nur pflegebedürftig ist, sondern auch eine beginnende Demenz hat, wird er von Januar zumindest finanziell bessergestellt. Dann greift die zweite Phase der Pflegereform. Sie stellt erstmals psychische mit körperlichen Beeinträchtigungen gleich. Auch soll es dann besser honoriert werden, wenn Angehörige Familienmitglieder pflegen. Von dieser Veränderung wird auch das Ehepaar Bergmann profitieren. Fast zwei Drittel der Pflegebedürftigen in Deutschland werden von Angehörigen betreut.

„Ich bin 24 Stunden im Dienst, und dann fängt ein neuer Tag an“

Richard Bergmann putzt sich selbst die Zähne, die Zahnpasta muss aber seine Frau auf den Bürstenkopf drücken. Er muss auch nicht gefüttert werden, die Brote müssen aber vorher geschmiert sein. „Ich bin 24 Stunden im Dienst, und dann fängt ein neuer Tag an“, sagt Susanne Bergmann. Für die Pflege ihres Mannes lässt sie ihren Job ruhen. „Ich mache hier zwar die gleiche Arbeit wie in meinem Beruf, aber Vollzeitpflege habe ich unterschätzt“, sagt sie. Und die braucht ihr 82-jähriger Mann.

Früher war er Facharzt für Innere Medizin, hatte seine eigene Praxis. Doch dann kam irgendwie das eine zum anderen. 2010 habe es begonnen, erinnert sich Susanne Bergmann. An einem Tag habe ihr Mann ein starkes Stechen im Kreuz gespürt und sich eine Spritze gegen die Schmerzen geben lassen. Ein Behandlungsfehler führte zu einer Blutvergiftung, der rechte Oberschenkel fühlte sich fortan wie abgestorben an. Dann kam ein zu spät erkanntes Glaukom hinzu – im Volksmund auch Grüner Star genannt. Seither ist Richard Bergmann auf dem linken Auge blind und sieht auf dem rechten nur noch schemenhaft. Damit nicht genug: Nach einem Bandscheibenvorfall wurde auch noch Diabetes diagnostiziert, schließlich beginnende Demenz.

„Am schlimmsten ist die Unselbstständigkeit“

„Und jetzt reicht es auch“, sagt Richard Bergmann, es klingt ein bisschen nach Galgenhumor. „Anfangs wollte ich es nicht wahrhaben und habe versucht, mich gegen jede Hilfe zu sträuben“, sagt der 82-Jährige. Doch ein Spaziergang öffnete ihm die Augen: „Ich bin zwei Stunden durch die Gegend geirrt, weil ich den Weg nach Hause nicht gefunden habe.“ Da habe er realisiert, dass es so nicht weitergehen kann. „Am schlimmsten ist die Unselbstständigkeit“, sagt der frühere Arzt. Es sei schwer zu akzeptieren, dass er bei allem um Hilfe bitten müsse.

Bettina Jonas kennt das. Sie ist Leiterin des Geschäftsbereiches Pflege des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen in Berlin-Brandenburg: „Wer eine Demenz hat, spielt den Hilfsbedarf eher herunter“, sagt sie. Künftig soll eine Demenz durch ein Prüfverfahren besser erkannt werden. Es werde nicht nur danach gefragt, inwieweit sich jemand selbst waschen und anziehen kann, erklärt Bettina Jonas, sondern auch, wie derjenige im Alltag zurechtkomme.

Finanzielle Entlastung

183 Euro mehr stehen den Bergmanns monatlich durch die Reform zu. Dadurch, dass bei Richard Bergmann eine eingeschränkte Alltagskompetenz, also eine Demenz im Anfangsstadium festgestellt wurde, rutscht er gleich zwei Grade hoch: von zwei auf Grad vier. „Vielleicht könnten wir das zusätzliche Geld nehmen, um jemanden zu suchen, der ab und an zum Schachspielen vorbeikommt“, überlegt Susanne Bergmann. Ihr Mann ist leidenschaftlicher Schachspieler, es wäre ein Stück Lebensqualität, wenn er seinem Hobby nachgehen könnte, denn Schach spielen kann seine Lebensgefährtin nicht.

Ab 2017 profitieren die Angehörigen zudem von einem Entlastungsbetrag von 125 Euro pro Monat. Damit kann beispielsweise ein sogenannter Alltagsbegleiter engagiert werden, jemand für Spaziergänge oder eben für ein Hobby wie das Schachspielen.

„Man hat auch ein eigenes Leben“

„So eine Unterstützung für mehr Lebensqualität darf nicht unterschätzt werden“, sagt Beatrice Steffen. Sie ist stellvertretende Pflegedienstleiterin bei den Johannitern in Berlin-Brandenburg und betreut unter anderem eine 104-jährige Patientin. Seit fünf Jahren kommt sie täglich morgens um acht Uhr. Dann hilft sie der Frau beim Aufstehen, Waschen und Frühstücken. 45 Minuten hat sie dafür nur Zeit. Dieser Seniorin, bisher Pflegestufe eins, wird künftig Pflegegrad zwei zugeordnet. Ihr stehen dann monatlich knapp 200 Euro mehr zu. Die könnten beispielsweise für längere Betreuungszeit ausgegeben werden, schlägt Beatrice Steffen vor.

Susanne Bergmann würde gerne wieder im Pflegedienst arbeiten, sich nicht nur um ihren Mann kümmern. „Man darf bei allem nicht vergessen“, sagt die 68-Jährige, „man hat auch ein eigenes Leben.“

