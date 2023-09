Berlin -Über die Pflegeversicherung gibt es ein böses Gerücht: Die Politik, so heißt es, habe die Hilfsleistungen extra kompliziert ausgestaltet, damit sie so wenig wie möglich Menschen in Anspruch nehmen. Denn das spart Kosten. Eine Befragung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, die am Montag zusammen mit dem AOK-Pflegereport 2016 vorgestellt wurde, scheint dieser These nun neue Nahrung zu geben: Angehörige, die ein Familienmitglied zu Hause pflegen, kennen zwar vielfach die zur Verfügung stehenden Leistungen der Pflegeversicherung, aber sie nutzen sie kaum.

Keine Pflege durch Fremde

Pflegende Angehörige haben es tatsächlich schwer, den Überblick zu behalten: Neben der Möglichkeit, einen ambulanten Pflegedienst zu beschäftigen, gibt es noch die sogenannte Tagespflege, die Kurzzeitpflege, die Verhinderungspflege sowie weitere Betreuungsangebote. Auch wenn die Mehrheit über die Angebote informiert sei, nehme nur ein Bruchteil sie in Anspruch, erklärte Gesundheitsökonomin Antje Schwinger. Dabei gab in der Befragung jeder Vierte an, die Leistungen eigentlich zu benötigen. Aber warum nutzen die Angehörigen die Angebote dann nicht? Folgt man den Ergebnissen der Befragung, liegt das jedenfalls nicht an einer möglicherweise komplizierten Ausgestaltung der Unterstützung. Vielmehr gab rund die Hälfte der Befragten an, dass der Pflegebedürftige nicht von einer fremden Person gepflegt werden wolle. Je älter der zu pflegende Angehörige, desto häufiger wurde das angegeben.

Pflichtgefühl und Scham

Hier zeige sich ein „tief sitzendes Selbstverständnis von familiärer Pflege, in das Pflichtgefühl und Scham mit hineinspielen“, sagte Schwinger. „Wir müssen die Bedürfnisse der Betroffenen noch besser verstehen und gleichzeitig mit guter Beratung und niedrigschwelligen Angeboten überzeugen“, ergänzte sie. Die Gerontologin Adelheid Kuhlmey von der Berliner Charité erklärte, die Ergebnisse der Befragung seien auch eine gute Unterstützung für die Forderung, dass sich die Männer mehr in der häuslichen Pflege engagieren müssten. Denn: Männer seien gute, meist rationalere Pfleger - und oft früher bereit, sich externe Hilfe zu holen.

Leistungen sollen gebündelt werden

Der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, Martin Litsch, meinte, es müsse der Normalfall werden, dass familiäre Pflege durch professionelle unterstützt werde. Das erfordere auch eine gesellschaftliche Debatte. Er forderte angesichts der Ergebnisse eine gezieltere Beratung und eine übersichtliche Angebotspalette. Konkret sprach er sich unter anderem dafür aus, etwa die Verhinderungspflege (nutzbar zum Beispiel bei Urlaub der pflegenden Angehörigen) mit der Kurzzeitpflege zusammenzulegen. Statt zwei verschiedene Regelungen und Budgets vorzusehen, sollten die Leistungen gebündelt werden. „Pflegende Angehörige wissen selbst am besten, wie sie während einer Auszeit das Geld am sinnvollsten einsetzen können“, so der AOK-Chef.