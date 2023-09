Für das Urlaubsfoto brav vor einem Wahrzeichen stehen und in die Kamera lächeln? Das ist vielen Touristen zu langweilig. Sie wollen einen witzigen Schnappschuss zur Erinnerung. So wie ein Urlauber, der in der Toskana den Schiefen Turm von Pisa besichtigte. Welche Pose bietet sich für ein lustiges Foto besser an, als so zu tun, den geneigten Turm aus eigener Kraft vorm Umstürzen zu bewahren? Das dachte sich auch der junge Mann, der offenbar keinen allzu talentierten Fotograf bat, auf den Auslöser zu drücken. Das Ergebnis: Auf dem Foto, das mit der Perspektive spielt, klafft eine große Lücke zwischen Hand und Turm.

Damit wollte sich der Pisa-Tourist aber nicht abfinden. Kurzerhand stellte er sein Foto auf der Internetplattform 4Chan.org ein und bat die Nutzer um Hilfe: „Leute, könnt ihr das für mich richten?“ Und tatsächlich reagierten viele Nutzer, die Photoshop beherrschen, auf sein Gesuch. Ärgerlich für den jungen Mann, dass sie sein Bild aber nicht so veränderten, wie er sich das vorstellte. Statt den Urlauber einfach näher an den Turm heranzurücken, hatte er der Netz-Community eine Vorlage geliefert, mit dem Schnappschuss die witzigsten Montagen zu basteln. Die luden sie auf der Bilderplattform Imgur hoch. Hier zeigen wir Ihnen eine Auswahl der einfallsreichsten Versionen. Schmunzeln ist ausdrücklich erwünscht. (kkl)

Man kann den Schiefen Turm einfach noch ein bisschen schiefer machen:

Wer lange Arme hat, ist klar im Vorteil:

Warum nicht am Bildrand abstützen?

Also die Hand ist so auf jeden Fall ganz nah dran:

Oder man verdoppelt einfach den Turm:

Blöd, wenn ein Hai dazwischen kommt: