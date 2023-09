Borussia Dortmund konnte in dieser Transferperiode bereits einige Neuverpflichtungen bekannt geben. Nachdem der BVB bereits die Transfers von Marc Bartra, Raphael Guerreiro, Sebastian Rode, Emre Mor, Mikel Merino und Ousmane Dembélé unter Dach und Fach bringen konnte, folgten noch die beiden deutschen Nationalspieler André Schürrle und Mario Götze.

Und auf diese Beiden freut sich der Top-Torschütze des BVB Pierre-Emerick Aubameyang besonders: „Die Verpflichtungen sind spektakulär. Ich will mit Götze und Schürrle in dieser Saison Titel gewinnen. Eine Trophäe muss zumindest unser Ziel sein“, sagte der 27-Jährige der „SportBild“.

Der Stürmer sieht den BVB so stark aufgestellt wie in der Vergangenheit, die Mannschaft habe jedoch mehr Potential, weil das Team so jung und talentiert sei. Selbst gegen den FC Bayern München sieht Aubameyang Chancen zu bestehen.

Und auch seine eigene Zukunft ist geklärt. Obwohl dem Gabuner in den vergangenen Wochen einige Angebote von europäischen Topvereinen vorlagen, will er im Ruhrpott bleiben: „Ich bin hier noch nicht fertig, will noch lange beim BVB bleiben. Mit Dortmud will ich viel erreichen und habe aktuell kein Interesse daran, zu wechseln. Mein Vertrag läuft ja auch noch bis 2020.“ (jon)

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren: