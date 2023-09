Der Piraten-Politiker Gerwald Claus-Brunner ist tot. Er wurde heute, gegen 13 Uhr, zusammen mit einer weiteren männlichen Leiche in seiner Wohnung an der Schönhauser Straße in Steglitz gefunden.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin übernahm eine Mordkommission die Ermittlungen, wie in solchen Fällen üblich. Bislang geht die Polizei offenbar nicht von einem Fremdverschulden aus.

Unterdessen erklärte die Piratenpartei, dass Brunner seinem Leben ein Ende gesetzt habe. Er sei unheilbar erkrankt gewesen.