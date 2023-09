Pizza-Fans wird diese Mathe-Lösung so richtig schmecken. Denn wenn man eine größere Pizza bestellt bekommt man eben nicht nur mehr Pizza – man spart sogar Geld.

Taschenrechner raus

Grundlage der leckeren Pizza-Kalkulation ist diese Formel:



A = π x r²

Der Flächeninhalt (A) einer Pizza lässt sich nämlich durch die Multiplikation der Kreiszahl Pi (π) mit dem quadrierten Radius der Pizza (r²) errechnen.

Warum ist das bei der Bestellung wichtig?

Diese Berechnung zeigt, dass man mit der größten Pizza am meisten Geld sparen kann – und so natürlich auch am meisten bekommt.

Denn: Vergleicht man die Fläche einer Pizza mit 20 Zentimeter Radius mit der Fläche einer Pizza mit 40 Zentimeter Radius, so stellt man fest, dass die Pizza mit dem doppelt so großen Radius tatsächlich nicht nur doppelt, sondern sogar viermal so groß ist.

Da für die große Pizza jedoch selten der vierfache Preis verlangt wird, bekommt man beim Bestellen dieser Pizza deutlich mehr für sein Geld. (pb)

