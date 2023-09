München -Am fünften Tag des Plädoyers der Bundesanwaltschaft ging es am Dienstag im NSU-Prozess erneut um die Rolle der Mitangeklagten Ralf Wohlleben und Carsten S.. Beide müssen sich vor dem Oberlandesgericht München wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen verantworten. Beide sind nach Überzeugung der Anklage an der Beschaffung der Pistole beteiligt gewesen, mit der neun der zehn Morde der Terrorzelle begangen worden sind.

Oberstaatsanwalt Jochen Weingarten sagte, der Anklagevorwurf gegen die beiden mutmaßlichen Terrorhelfer habe sich durch die Beweisaufnahme „in vollem Umfang bestätigt“. Wohlleben und S. hätten sich den fremdenfeindlichen Vorstellungen von Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos „unbedingt verpflichtet“ gefühlt. Ihnen sei bewusst gewesen, dass mit der Pistole „Menschen nichtddeutscher Herkunft“ getötet werden sollten.

Der 379. Verhandlungstag rückte die Männer in den Fokus, die „mehr oder weniger im Schatten“ der Hauptangeklagten Zschäpe gestanden hätten (Weingarten). Nach der an diesem Mittwoch beginnenden vierwöchigen Gerichtspause wird das Plädoyer fortgesetzt und sich den Nummern drei und vier auf der Anklagebank, André E. und Holger G., widmen. Das Strafmaß für alle fünf Angeklagten wird Bundesanwalt Herbert Diemer erst am Ende des Plädoyers im September fordern.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Beweisaufnahme hat nach Ansicht der Ankläger zweifelsfrei ergeben, dass die Mordserie des NSU, die beiden Anschläge in Köln und die 15 Raubüberfälle nicht ohne Mitwirkung der vier mitangeklagten Komplizen möglich gewesen wäre.

Carsten S. im Gerichtssal (im Jahr 2016) dpa

Welche Rolle haben dabei Ralf Wohlleben und Carsten S. gespielt? Als Hauptverantwortlichen hat die Bundesanwaltschaft von Anfang an den heute 42-jährigen Informatiker und NPD-Funktionär Wohlleben angesehen. Der Jenaer ist deshalb auch der einzige der vier Mitangeklagten von Beate Zschäpe, der wie sie seit mehr als fünfeinhalb Jahren in Untersuchungshaft sitzt. Prozessbeobachter gehen nach dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft davon aus, dass Wohlleben mit einer hohen Gefängnisstrafe zu rechnen hat. Auf eine seiner zahlreichen Haftbeschwerden reagierte der BGH schon 2015 mit dem Hinweis, die zu erwartende Strafe werde die Dauer seiner U-Haft „nicht nur unwesentlich“ übersteigen.

Akribisch hat Oberstaatsanwalt Weingarten versucht nachzuweisen, dass die Tatwaffe – eine Pistole vom Typ Ceska Zbrojovka 83 mit Schalldämpfer – nur durch den Tatbeitrag von Wohlleben und Carsten S. in die Hände des NSU-Trios habe gelangen können. Wohlleben habe die Pistole über eine Schweizer Waffenfirma besorgt, S. habe sie in einem rechten Jenaer Szeneladen gekauft. Mit dieser Waffe sind – mit Ausnahme der Polizistin Michèle Kiesewetter – alle anderen Opfer, neun Kleinunternehmer mit türkischen und griechischen Wurzeln, erschossen worden.

Zschäpes erlässlicher Helfer

Stets hat Wohlleben bestritten, dass er die Tatwaffe besorgt habe. Er habe keine Ahnung von Waffen. Engen Kontakt zum NSU-Trio unterhielt der NPD-Kreisvorsitzende und spätere Vize-Landechef Wohlleben schon in den 90er Jahren in der „Kameradschaft Jena“. Jahrelang soll er die drei nach deren Abtauchen in den Untergrund logistisch unterstützt haben. Dass Zschäpe ihren verlässlichsten Helfer in ihrer ominösen Erklärung vor Gericht Ende 2015 mit keinem Wort erwähnte, dürfte ihm am Ende wenig nützen – genauso wie eine späte Aussage, die kaum zufällig den Titel „Der Wahrheit eine Gasse“ trug – wie die Memoiren des Reichskanzlers Franz von Papen, der als Steigbügelhalter Hitlers gilt.

Döneressen verboten

Den gesamten Prozess über versuchten Wohllebens Anwälte, die ihre Nähe zur rechten Szene nur mühsam verbergen können, seine herausgehobenen Funktionen herunterzuspielen. Diametral anders schilderte ein ehemaliges Cliquenmitglied Wohllebens „autoritäre Allüren“. Er habe in Jenas rechter Szene das Sagen gehabt und sei eine „Angst einflößende Person“ gewesen. Wer beim (verbotenen) Döner essen erwischt wurde, sei als Strafe zu zehn Liegestützen verdonnert worden. Immer wieder erhielt Wohlleben während des Prozesses moralische Schützenhilfe von Gesinnungsgenossen – mal gratulierten sie vom Zuschauerraum aus zum Geburtstag, mal skandierten Schreihälse der Neonazi-Partei „Die Rechte“ vor dem Gerichtsgebäude „Freiheit für Wolle“.

Die Bundesanwaltschaft sieht auch den mittlerweile 37-Jährigen Carsten S. der Beihilfe zum neunfachen Mord überführt. Dennoch wird in München damit gerechnet, dass S. mit einer deutlich milderen Strafe davonkommen wird. Positiv zu Buche schlägt vermutlich sein umfassendes Geständnis zu Prozessbeginn. Oberstaatsanwalt Weingarten führte aus, die „Überzeugungsbildung“ der Anklagebehörde basiere größtenteils auf den Einlassungen von S. Ohne dessen Aussagebereitschaft aus dem „persönlichen Bedürfnis nach Wiedergutmachung“ und „tief empfundener Reue“ säßen weder Wohlleben noch er selbst auf der Anklagebank. Möglicherweise wird S., weil er seinerzeit noch Heranwachsender war, nach Jugendstrafrecht verurteilt.

Erbitterte Feinde

Aus der Sicht der Anklage hat sich S. schon im Jahr 2000 „glaubhaft“ vom Rechtsterrorismus losgesagt. Deswegen saß er nur vier Monate in U-Haft. S. hatte seinen ehemaligen Kumpel Wohlleben stark belastet – und befindet sich in einem Zeugenschutzprogramm des Bundeskriminalamtes. Nach eigener Darstellung besorgte Carsten S. die Pistole im Auftrag Wohllebens und übergab sie samt Munition in einem Chemnitzer Abbruchhaus an das NSU-Trio. Das Geld für die 2500 Mark teure Waffe habe Wohlleben gegeben. Aus Freunden sind im Gerichtssaal, kaum zwei Meter getrennt, erbitterte Feinde geworden. Mehrfach forderte S. Wohlleben auf, ebenfalls auszusagen. Er wolle sich nicht „allein nackig machen“. Unter Tränen schilderte S. seine Begeisterung für Szene-Klamotten und für rechte Bands mit so verräterischen Namen wie „Landser“ oder „Zillertaler Türkenjäger“.

Auch Waffen begeisterten den Jugendlichen, der vor Wohlleben seine Homosexualität zu verheimlichen versuchte. Ein Bajonett, eine Zwille, ein Springmesser und eine Schreckschusspistole habe er besessen. Die habe er 2011, als der NSU aufgeflogen war, in den Rhein geworfen. Nach seinem Ausstieg aus der Szene studierte er in Düsseldorf Sozialarbeit und betreute bei der Aidshilfe schwule junge Männer.