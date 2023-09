Plettenberg -Eine eingeschlossene 17-Jährige hat sich bei dem Versuch, mit einem Bettlaken aus der Dachgeschosswohnung ihrer Eltern zu klettern, schwer verletzt. Die Jugendliche aus dem sauerländischen Plettenberg, die Bettlaken, Überzug und Kopfkissen zusammengeknotet hatte, stürzte sieben Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Die Mutter war den Angaben zufolge zum Einkaufen gegangen und hatte ihre Tochter in der Wohnung eingeschlossen. Ob die Frau die 17-Jährige absichtlich oder versehentlich eingesperrt hatte, war zunächst unklar. (dpa)