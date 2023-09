Häufig sind Probleme mit dem Herz oder der Atmung die Todesursache.

Viele der Profi-Sportler wurden nicht einmal 30 Jahre alt.

Mai 2016: Der 26-jährige Kameruner Nationalspieler vom rumänischen Erstligisten FC Dinamo Bukarest bricht in der 71. Minute während eines Spiels gegen den Club Viitorul in Bukarest auf dem Platz zusammen. Nach mehr als einstündigen Wiederbelebungsversuchen wird sein Tod festgestellt.

Juli 2015: Der Serbe Goran Gogic (29) bricht bei seinem chinesischen Club Qingdao Hainiu zusammen und stirbt.



August 2012: Der Nigerianer Henry Ihelwere Chinonso (21) vom rumänischen Zweitligisten Delta Tulcea erleidet bei einem Testspiel einen Herz-Atem-Stillstand und stirbt nach einer Stunde.

April 2012: Während eines Zweitligaspiels in Italien stirbt Piermario Morosini (25) vom AS Livorno an einem Herzinfarkt.



August 2011: Der frühere japanische Nationalspieler Naoki Matsuda (34) erleidet beim Training seines Clubs Matsumoto Yamaga einen Kreislaufkollaps und stirbt zwei Tage später.



November 2009: Mexikos Nationalspieler Antonio de Nigris (31) vom griechischen Erstligisten AE Larisa stirbt nach einem Spiel in seinem Wohnhaus an den Folgen eines Herzfehlers.



August 2009: Der Kapitän des Erstligisten Espanyol Barcelona, Dani Jarque (26), stirbt während eines Trainingslagers in seinem italienischen Mannschaftsquartier an einem plötzlichen Herzversagen.



Dezember 2007: Phil O'Donnell (35) vom schottischen FC Motherwell bricht während eines Ligaspiels gegen Dundee United nach einem Herzanfall zusammen und stirbt im Krankenwagen.



August 2007: Der spanische Profi Antonio Puerta (22) kollabiert im Ligaspiel seines Clubs FC Sevilla gegen FC Getafe. Er erleidet mehrmals einen Herzstillstand und stirbt drei Tage später.



Dezember 2005: Der französische Profi David di Tommaso (26) erliegt nach einem Spiel seines Clubs FC Utrecht einem Herzversagen. Ursache waren nach Angaben der Ärzte Herzrhythmusstörungen.



Januar 2004: Der ungarische Nationalspieler Miklos Feher (24) bricht im Spiel der portugiesischen Meisterschaft zwischen Vitoria Guimaraes und Benfica Lissabon zusammen und stirbt wenig später.



Juni 2003: Kameruns Nationalspieler Marc-Vivien Foé (28) kollabiert in Lyon im Halbfinale um den Confederations Cup gegen Kolumbien aufgrund plötzlichen Herzversagens.



Dezember 2002: Der Mazedonier Stefan Toleski (23) bricht während eines Meisterschaftsspiels mit seinem Club FK Napredok zusammen und stirbt an den Folgen einer Herzattacke.



Oktober 2000: Der rumänische Nationalspieler Catalin Haldan (24) von Dinamo Bukarest erleidet während eines Freundschaftsspiels einen Gehirnschlag und stirbt.



April 1998: Nach dem Training hat Jenas Zweitliga-Profi Axel Jüptner (28) einen Herzinfarkt und stirbt. Ursache ist eine unerkannte Herzmuskelentzündung.



Februar 1993: Bei einem Trainingslauf bricht der Rumäne Michael Klein (33) vom Bundesligisten Bayer Uerdingen zusammen und stirbt an Herz- und Kreislaufversagen. (dpa)