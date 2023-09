Poitiers -Häftlinge haben in Westfrankreich vorübergehend ein Gefängnisgebäude besetzt und Feuer gelegt. Die Meuterei in der Haftanstalt von Vivonne in der Nähe von Poitiers sei durch Spezialkräfte der Polizei beendet worden, teilte am Montagabend das Justizministerium mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten einige der Insassen einem Wärter die Schlüssel gestohlen und so die Kontrolle über das Gebäude erlangt. Der Aufstand begann gegen 17.00 Uhr. Mit den gestohlenen Schlüsseln öffneten die Häftlinge die Zellen von Mitgefangenen und übernahmen so die Kontrolle. Zudem legten sie ein Feuer.

Nach gut fünf Stunden sei der Aufstand durch die Spezialkräfte beendet worden, erklärte das Justizministerium. „Kein Bediensteter wurde verletzt.“ Zudem habe „kein Häftling ins Krankenhaus gebracht werden müssen“. Das von den Häftlingen gelegte Feuer war bereits vor dem Polizeieinsatz von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden. (afp)