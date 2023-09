Marseille -Eine letzte Hürde musste Oleksandr Kucher noch nehmen. Schiedsrichter Svein Oddvar Moen aus Norwegen war nicht ganz glücklich über die Stutzen des ukrainischen Innenverteidigers, die saßen irgendwie falsch. Also zupfte Kucher seine Kleidung zurecht, ehe es losgehen durfte. Kurz darauf stand der 33 Jahre alte Routinier dann lächelnd auf dem ackerartigen Rasen des Stade Vélodrome. Da ahnte er nicht, was noch kommen sollte.

Erstmals bei dieser Europameisterschaft durfte Kucher das Feld betreten. So erging es auch vier seiner Mannschaftskollegen. Nationaltrainer Michail Fomenko hatte seine erfolglose Mannschaft auf fünf Positionen verändert. Das stieß bei seinen Führungsspielern auf Gegenliebe: „Ich hoffe, der Coach gibt ein paar Jungs, die in diesen beiden furchtbaren Spielen nicht gespielt haben, die verdiente Chance“, hatte Torhüter Andrej Pjatow vor dem abschließenden Gruppenspiel gesagt. Die Partien gegen Deutschland und Nordirland waren beide mit 0:2 gründlich daneben gegangen.

Die personellen Umstellungen fruchten am Dienstagabend in Marseille durchaus. Die Ukraine spielte besser als Polen - und am Ende gewann der Favorit doch. Mit 1:0 setzte sich das Team von Trainer Adam Nawalka durch und zog als Gruppenzweiter hinter Deutschland ins Achtelfinale ein. Die Ukraine verabschiedete sich punkt- und torlos aus dem Turnier.

Ukrainische Offensivkraft

Ausgerechnet Kucher ließ Polens Top-Stürmer Robert Lewandowski bereits nach vier Minuten enteilen. Der Angreifer vom FC Bayern München stiehl sich einfach im Rücken des Ukrainers davon und musste aus sechs Metern nur noch zu seinem ersten Turniertreffer einschieben. Eigentlich. Tatsächlich vollbrachte der 27-Jährige das Kunststück, den Ball über das Tor zu jagen. Ein seltener Anblick beim Bundesliga-Torschützenkönig, dem 30-Tore-Mann der vergangenen Saison. Es war ein Warnschuss. Später stoppte Kucher den Polen lieber vorzeitig, sah dafür die Gelbe Karte (38.).

Im letzten Gruppenspiel ließ Polen nach flotten Anfangsminuten ordentlich nach. Den Ukrainern wurden immer wieder Räume geöffnet. Nach einer guten Viertelstunde hätte es sogar Elfmeter geben müssen: Der polnische Verteidiger Artur Jedrzejczyk grätschte dem ukrainischen Offensivmann Andrej Jarmolenko von hinten das Standbein weg. Ein klarer Strafstoß. Schiedsrichter Svein Oddvar Moe verzichtete auf den Pfiff. Jarmolenko hätte wenig später für die Führung sorgen müssen. Völlig frei tauchte der Stürmer vor Polens Keeper Lukas Fabianski auf - doch er zog den Ball einige Meter am Kasten vorbei.

Die Ukrainer bewiesen endlich jene Offensivkraft, die ihnen vor dem Turnier bescheinigt worden war. Yevhen Konoplianka vom Europa-League-Sieger FC Sevilla scheiterte nach einer halben Stunde mit einem Flachschuss am Außennetz. Deutschland führte zu diesem Zeitpunkt gegen Nordirland dank Mario Gomez bereits mit 1:0 - was den Polen natürlich nicht verborgen blieb. Sie wollten ja noch Erster werden.

Entscheidende Einwechslung

Vor der Partie war es erneut zu Ausschreitungen gekommen. Diesmal benahmen sich polnische Hooligans auf dem Weg zum Stadion daneben. Die Polizei musste Wasserwerfer und Tränengas einsetzen, um die Situation zu beruhigen.

Und auch auf dem Platz lief es für Polen kaum rund. Kurz nach dem Seitenwechsel drosch Grzegorz Krychowiak den Ball nach einem verlorenen Laufduell aus Frust gegen die Bande, als wolle er sagen: „Heute klappt aber auch gar nichts bei uns.“

Außenseiter Ukraine machte Druck. Doch Polen ging aus dem Nichts in Führung: Nach 54 Minuten zauberte der eingewechselte Ex-Dortmunder Jakub Blaszczykowski den Ball ins Netz. Nach Vorlage von Arkadiusz Milik zog „Kuba“ sich den Ball erst mit rechts in die Mitte, um anschließend perfekt in den linken Winkel zu vollenden.

Die Mienen des ukrainischen Trainers Michail Fomenko und seines aktuellen Assistenten und potenziellen Nachfolgers Andrej Schewtschenko wirkten danach wie versteinert. Am Ergebnis änderte sich bis zum Schlusspfiff nichts mehr. Also stand ihr Gesichtsausdruck symbolisch für den Turnierverlauf ihres Teams.