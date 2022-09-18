После Харькова: Политолог Пастухов об опциях Путина и триггере русской революции

Значение украинского контрнаступления под Харьковом вовсе не в том, что оно обязательно переломит ход войны и напрямую выведет Украину к победе, как об этом пишут отдельные очень горячие головы. Этого мы не знаем наверняка и знать не можем, так как ход войны непредсказуем.

Однако успех этого контрнаступления свидетельствует о том, что доминировавший до этого в большинстве сценариев продолжения войны, которые рассматривали независимые аналитики, тезис о неизбежности длительной (до нескольких лет) позиционной (в духе Первой мировой) войны вряд ли является рабочим.

В результате неожиданного для многих контрнаступления украинской армии под вопросом оказалась именно способность России „малыми силами“, то есть без мобилизации, бесконечно долго вести войну с Украиной, поддержанной западными оружием и финансами. Похоже, что такой способностью Россия сейчас не обладает, и, в первую очередь, из-за неудовлетворительного состояния своих сухопутных войск, поскольку именно они должны решать судьбы региональных конфликтов в неядерной войне. Все это в очередной раз заставляет задуматься об авантюрном характере политики Кремля и возможности самых неожиданных продолжений в этой войне.

Все это абсолютно неприемлемо для Кремля, так как станет триггером русской революции. Владимир Пастухов

Хочу подчеркнуть, что существенного ущерба российская армия не понесла именно потому, что командование предпочло организованно отступить, выровняв линию фронта по естественным рубежам и тем самым предотвратив стратегическое окружение крупных соединений регулярной армии.

Весь эпизод стал лакмусовой бумагой, фиксирующий исчерпание наступательного потенциала российских сухопутных войск при сохранении существовавших до начала харьковского контрнаступления подходов к ведению войны в режиме „специальной военной операции“. И, напротив, этот же эпизод свидетельствует о том, что при сохранении и, тем более, при увеличении поставок США и Евросоюзом вооружений Украине наступательный потенциал украинских сухопутных войск будет только увеличиваться. Эти две разнонаправленные тенденции делают ставку на длительную многолетнюю (типа десять лет, как у Ирана с Ираком) войну неприемлемой для Кремля и заставляют искать более быстрые решения.

Возможность заключения какого-либо мира с Украиной является, на мой взгляд, пока совершенно призрачной, так как Украина, имеющая поддержку Запада и к тому же схватившая кураж, не пойдет ни на какой мир без возвращения всех территорий, включая Крым. И даже это, по причинам, которые я далее объясню, уже не может считаться пределом украинских требований. Думаю, они будут включать и репарации, и демилитаризацию, и гарантии безопасности. Все это абсолютно неприемлемо для Кремля, так как станет триггером русской революции. Изменить позицию Украины может только изменение позиции США и ЕС и их отказ от ее военной поддержки, на что, собственно, Москва и рассчитывает как на одно из следствий объявленной Европе энергетической блокады.

Террору в отношении гражданского населения будет, вероятнее всего, отдано предпочтение

Хроническая недостаточность российских сухопутных войск, в общем-то, была очевидной проблемой задолго до контрнаступления под Харьковом. В силу культивировавшегося кремлевскими элитами и лично их предводителем ядерного фетишизма ставка годами делалась на запугивание потенциального противника возможностью применения ядерного оружия. К длительным региональным, и что важно – современным, военным конфликтам российская армия была попросту не готова. Поэтому в сложившейся ситуации у Кремля есть всего два стратегических решения: либо применить оружие массового поражения и решить исход войны ценой массовой гибели чужих солдат, либо провести мобилизацию и решить ее исход ценой массовой гибели своих солдат.

Оказавшись зажатым в стратегическом тупике между мобилизационной Сциллой и ядерной Харибдой, Кремль не спешит делать свой выбор. Ни то, ни другое решение ему не симпатично, так как они создают хоть и не явные, но совершенно реальные угрозы существованию режима. Поэтому, действуя в привычной для него манере, Кремль, скорее всего, будет стремиться принять паллиативные тактические меры и разрешить ситуацию в выгодную для себя сторону наличными ресурсами. Таких наличных ресурсов осталось не так много: это сохраняющееся превосходство в общей огневой мощи (в широком смысле слова), позволяющее, в принципе, проведя перегруппировку, „контрконтратаковать“ на этом же или другом участке фронта, и такое же превосходство в ракетах и авиации дальнего действия, позволяющее пока держать под ударом всю территорию Украины и терроризировать гражданское население. На мой взгляд, и то, и другое будет в ближайшее время реализовано, но второе (террор в отношении гражданского населения) будет сделать значительно проще, и ему будет отдано предпочтение. Безнаказанно уничтожать гражданскую инфраструктуру все-таки намного проще, чем прорывать глубоко эшелонированную оборону украинской армии.

Я могу предположить появление в Украине нового общественного консенсуса о допустимости войны на территории противника. Владимир Пастухов

Возможно, мы стоим на пороге совершенно нового этапа войны с кратным увеличением жертв среди гражданского населения. Это будет иметь свои последствия. Картина разрушенных и замерзающих украинских городов не только не позволит Западу отказаться от существующей военной помощи (несмотря на собственный энергетический кризис), но и сделает неизбежным предоставление Украине качественно иных систем вооружений, включая самые современные средства ПВО и наступательные вооружения с дальним радиусом действия, до 300 и более километров.

Я полагаю, что война подошла к такому рубежу, где уровень взаимного озлобления и ненависти делает практически невозможными любые „джентльменские соглашения“ как друг с другом, так и с третьими лицами. В связи с этим договоренность, якобы существующая между Украиной и США, о том, что украинская армия не будет применять поставляемое оружие для нанесения ударов по территории России, представляется трудно исполнимой. Наоборот, я могу предположить появление в Украине новог�� общественного консенсуса о допустимости войны на территории противника, то есть России. Да и странно было бы ожидать другого после всего того, что уже случилось на этой войне и, тем более, после массовых ударов по гражданской инфраструктуре последних дней.

В этой связи обращает на себя внимание статья Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которой указывается, что даже полный возврат всех оккупированных территорий с перебазированием Черноморского флота в Новороссийск не снимает проблему военной угрозы со стороны России, из чего можно сделать вывод, что война должна продолжаться до полного устранения такой угрозы, то есть и на российской территории. Собственно удары по российской территории давно уже наносятся, поэтому речь идет скорее о масштабах и о возможности физического появления украинских войск на части этих территорий, например, при высадке десанта.

Три исхода войны выглядят как равно возможные

Такой поворот событий сделает как мобилизацию, так и применение ядерных боеприпасов практически неотвратимым. То есть через один временной цикл Кремль все равно окажется перед тем самым выбором, от которого постарается уйти ближайшей осенью. Предполагаю поэтому, что мы пока находимся на самой ранней стадии эскалации этого военного конфликта и что по весне, если не ранее, нас ждут новые великие потрясения. Избежать их можно, только разорвав в каком-то звене описанную выше последовательность событий, что крайне непросто и, скорее всего, потребует смены режима либо в Москве, либо в Киеве.

С высоты сегодняшнего дня три исхода этой войны выглядят как равно возможные. В первом сценарии все события развиваются стихийно, ни одна сторона не уступает и Европа в течение года-полутора лет втягивается в первый в своей истории ядерный конфликт с плохо просчитываемыми последствиями. Во втором сценарии нервы не выдерживают у испытывающей острый энергетический шок Европы, которая давит на США и заставляет их резко сократить поставку вооружений Украине, что приводит к необходимости полной или частичной капитуляции Украины с последующей сменой режима в Киеве. Дальше Европа и Россия балансируют на грани ядерной войны, как минимум, до ухода Путина. В третьем сценарии нервы не выдерживают у русских элит, и они сочтут, что лучше нажать на Путина, чем на „красную кнопку“, что также приведет к смене режима, но уже в Москве.

Об авторе Владимир Пастухов Владимир Пастухов (59 лет) — российский политолог и юрист. До эмиграции в Лондон в 2008 году работал советником Конституционного Суда Российской Федерации и Государственной Думы. Сотрудник Университетского колледжа Лондона и автор оппозиционной „Новой газеты“ известен, помимо всего прочего, своими анализами войны на Украине. Его Telegram-канал насчитывает около 115.000 подписчиков. Владимир Пастухов (59 лет) — российский политолог и юрист. До эмиграции в Лондон в 2008 году работал советником Конституционного Суда Российской Федерации и Государственной Думы. Сотрудник Университетского колледжа Лондона и автор оппозиционной „Новой газеты“ известен, помимо всего прочего, своими анализами войны на Украине. Его Telegram-канал насчитывает около 115.000 подписчиков.

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