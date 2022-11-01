Советник Селенского Михайло Подоляк в интервью: Эта зима решит исход войны

Вся Германия обсуждает, как можно закончить войну в Украине. Являются ли поставки оружия верным способом для Украины победить и свалить Путина? Или это грозит эскалацией? Дебаты в „Берлинер цайтунг“. Здесь мы публикуем интервью с Михаилом Подоляком, одним из ближайших советников президента Владимира Селенского. Его позиция ясна: только сильная в военном отношении Украина может выиграть войну, свергнуть Путина и принести мир в Европу. Интервью проводил наш сотрудник Александр Дубовый. Мы публикуем его на немецком, русском, украинском и английском языках.

Какая сейчас обстановка в Киеве и в целом в Украине? Беря во внимание особо жестокие атаки России на мирные города и объекты гражданской и критической инфраструктуры 10-го октября?

Россия каждый день выпускает по территории Украины определённое количество крылатых ракет и дронов–камикадзе. Соответственно, украинцы уже привыкли к тому, что последние восемь месяцев они живут в состоянии постоянной тревоги. Тем не менее, ситуация хоть и напряжённая, но абсолютно контролируемая. 10-го октября Россия провела самый массированный удар по Украине с момента начала нынешней фазы войны, выпустила более 100 крылатых ракет и дронов–камикадзе. Москва, которая не демонстрирует никаких серьёзных способностей ведения войны на поле боя, продолжает терроризировать гражданское население и обстреливать наши мирные города, прежде всего на Востоке и Юге Украины. Мы давно уже поняли, что раз уже идёт война такой интенсивности, нам её нужно довести до конца.

Как долго продлится нынешняя фаза войны?

Хороший вопрос. Я бы и сам с удовольствием хотел бы знать точную дату окончания войны. Если говорить серьёзно, то есть три параметра, которые определяют продолжительность этой войны. Во-первых, крайне важен консенсус, заданный президентом Украины между обществом и армией. В центре данного консенсуса стоит представление, что эту войну Украина должна правильно завершить. И это не временное перемирие и не новая линия соприкосновения. Война может закончиться только при полном восстановлении международно признанных границ Украины от 1991-го года. Во-вторых, объём военной помощи, которую нам оказывают странны-партнёры включая, кстати, Германию. Прежде всего, необходимы реактивные снаряды определённой дальности, которые позволят разрушить тыловое обеспечение российской армии и, таким образом, резко ускорить процесс выдавливания России за пределы нашей территории. Ну и в-третьих, понимание Запада, что Россия не просто может проиграть эту войну, а должна её проиграть. Хотя я постоянно говорю с нашими партнёрами об этом, к сожалению, мне пока ещё не удаётся их в этом убедить. Наверное, это даже самый важный параметр. Поскольку только военный проигрыш России позволит запустить процесс трансформации внутри самой Российской Федерации и, соответственно, резко уменьшить шантажное давление со стороны России. Причём, шантажное давление, как в отношении Украины, так и Запада в целом, в первую очередь Европы. Будь-то в сфере энергетики, будь то в сфере миграции или, например, в вопросе влияния на политические процессы в некоторых странах Запада.

И все же, о каком именно временном отрезке Вы говорите?

Речь идёт о нескольких месяцах. Счет однозначно идет не на годы. Важно, чтобы наши партнеры в Европе это понимали. Зима близко. Эта действительно тяжелая зима станет решающей, потому что одновременно мы должны правильно завершить две войны. Первая война, это непосредственно горячая война в Украине, а вторая война, это энергетическая война, к которой Россия долгое время готовилась и которую ведёт в отношении Европейского союза.

Как Вы считаете, есть ли какая то доля вероятности, что после трансформаций в России к власти там может прийти ещё более агрессивное, более радикальное правительство, которое уже будет готово использовать и ядерное оружие?

Нет. Давайте рассмотрим психологию развития общественных отношений внутри России. Россия никогда не построит полноценную демократию. Нужно это понимать. К моему огромному сожалению, в 90е годы многие страны в эйфории предположили, что в России может быть полноценная электоральная демократия. Это не так. В России всегда будет, скажем так, слабая демократия с элементами той или иной степени авторитаризма или тоталитаризма и доминирования той или иной политической группы. Поэтому нужно к этому достаточно спокойно относиться. Тем не менее, если сейчас начнётся процесс трансформации в России, то на очень короткий период к власти придут действительно радикальные элементы.

Вы имеете ввиду таких представителей российской „партии войны“ как Евгений Пригожин?

Да, их ярким представителем является Евгений Пригожин, который требует максимизации участия в войне против Украины уголовного элемента. Это достаточно показательно, потому что Россия всегда воюет количеством. И в том числе использует арестантов, особенно тех которые находятся в тюрьме по тяжёлым статьям. Используют их в качестве живой силы, которая должна запугать страну, с которой Российская Федерация ведёт боевые действия. Эти представители могут на какое-то время, скажем так, занять более видные позиции. Я не говорю, что они станут управляющей элитой, но занять какие-то позиции они могут. Тем не менее, тут надо понимать, что эти представители не заинтересованы, подчёркиваю, не заинтересованы в уничтожении ни России, ни рядом стоящих стран. Потому что они делают карьеры. То есть они хотят просто увеличить качество собственного довольствия, качество собственного уровня жизни, не более того. Но, тем не менее, они крайне непопулярны, я бы даже сказал токсичны, в самой России. Просто сегодня, при Владимире Путине, который в последние месяцы и годы постоянно делал ставку на так называемое ультрапатриотическое направление, они сумели подняться до определённых высот. У них будет очень короткий пиковый период, когда они получат министерские должности и т.д. Но это всё очень быстро закончится, потому что, на мой взгляд, трансформация России приведёт к власти гораздо более умеренные, условно либеральные, политические силы. Конечно сегодня эта группа разрознена, не структурирована, но, тем не менее, она получит шанс прийти к власти. Ведь и в начале 90х, после распада Советского Союза, условно либеральные социальные группы получили возможность конкурировать за политическую власть.

Можно ли уточнить этот вопрос? Ведь Вы сказали, что вероятность трансформации России в более или менее демократическую страну с либеральными элементами крайне маловероятна.

Вопрос же не в том, станет ли Россия полноценной демократией. Это очень важно понимать. Даже те, скажем так, российские системные либералы, которые сегодня имеют достаточно ограниченное влияние на политические процессы, могут в случае дестабилизации политической системы России получить возможность влиять на политические процессы в России. Более того, не просто влиять, но формировать правительство и органы представительной власти. Это не означает, что в России будет полноценная демократия. Это означает, что Россия отойдёт от шовинистического типа политики, который сегодня характеризует окружение Владимира Путина. Таким образом, Россия станет более современной, более договороспособной страной. На чем я хочу заострить внимание наших европейских партнеров. Сегодняшнее окружение господина Путина и сам Путин является абсолютно не договороспособными, потому что в ценностном плане они находятся совершенно в другом измерении. Для них ценности определяются силой, то есть если ты имеешь силу в том или ином виде, то тогда ты имеешь право доминировать. И таким образом, они ломают современные устои международного права и пытаются вернуться к давно устаревшей концепции, кто сильнее, тот и прав. Так вот, эта группа, сегодня доминирует в Российской Федерации. Но, тем не менее, в России есть системные либералы. И хотя они не являются демократами в нашем с вами понимании, они гораздо более открыты к переговорам.

А что же делать с Владимиром Путиным? Ведь он добровольно власть не отдаст.

Сегодня господин Путин постепенно выдавливается из политического пространства. Он уже не является безусловной иконой даже для националистической части населения Российской Федерации. Ближе к концу войны, доминировать в окружении Путина и претендовать на должности станут представители ультранационалистических групп. Но по мере того, как Россия начнет проигрывать войну в момент выхода Украины на свои международно признанные государственные границы, в России начнутся трансформационные и, я бы даже сказал, революционные процессы, которые приведут к смене элит, в том числе в пользу так называемых системных либералов.

Российская власть утверждает, что – помните, как в фильме Балабанова „Брат 2“ – „сила в правде, а на чьей стороне правда, тот и сильней“, и они ведь уверены, что правда именно на их стороне. Хотя ведь на самом деле эти люди всем своим поведением показывают, что сила в деньгах, и они сильны именно потому, что способны купить всех и вся. Но, если ты можешь купить, зачем же тогда воевать?

Вот это, кстати, Вы очень интересную вещь заметили. Она действительно выглядит крайне парадоксально. И именно в этом долгие годы и состояла основная ошибка правящей элиты Германии. Они считали, что если представители российского руководства вкладываются в собственный комфорт, если покупают недвижимость на Западе, если накапливают большие объёмы личных состояний, то их правда именно в деньгах. И что при помощи денег они попытаются создать для себя более лояльное отношение с другими странами.

То есть у западных элит была надежа на то, что „бабло“ всё-таки „победит зло“?

Именно так. К сожалению, значительная часть европейских стран купилась на эту незамысловатую философию. Значительная часть европейских стран, включая Германию, поверили в то, что Россия через бизнес, через экономические рычаги, через какие-то совместные предприятия, в том числе сырьевые, будет налаживать отношения. Ну в крайнем случае попытается повлиять на политические процессы на Западе. Так что, среди значительной части Западной элиты появилось мнение, что это хоть и неприятный, но достаточно управляемый процесс. Что можно будет договариваться. Но на самом деле Россия, накапливая деньги, посчитала, что это тоже инструмент силового подавления. Они перестали пытаться договориться, кого-то купить, а сразу перешли к прямому силовому давлению.

Довольно любопытный российский феномен.

Это очень важный российский феномен. К сожалению, его многие упускают из внимания, когда анализируют Российскую Федерацию. Нынешняя российская власть считает деньги элементом силы. И потому, когда они тратят много денег, строят совместные предприятия например, то они автоматически считают, что получают право диктовать свои условия с позиции силы. И когда их партнеры начинают не соглашаться с этими условиями, то тогда Москва действительно переходит напрямую к силовому давлению.

А как данная особенность сказалась в вопросе силового давления на Украину?

Россия как думала: „Мы применим военную силу, все сильно испугаются и в принципе, через день, два все согласятся принять условия Российской Федерации“. Но не сложилось. Просто у Украины иное отношение к России. Для нас в принципе безразлична сила России. У нас есть свое историческое понимание того, что Украина все время, и в царское время, и в советскую эпоху хотела стать независимой. Особенно западно-центральная часть Украины. Мы не Россия. Российская история – это не украинская история. А Россия зашла в Украину, считая, что все скажут: „А ну да, они сильные, у них деньги. Давайте все таки пойдем им на встречу“. Вот такая вот парадигма. Сейчас же Россия сталкивается с непривычным для нее феноменом. Внутри самой России начинает формироваться понимание того, что: „Мы пришли, мы всех начали пугать“. И все вроде бы даже испугались, а сейчас, после 8 месяцев войны, все говорят: „мы не боимся Россию“. А вот это уже непривычно.

Получается, привычная картина мира в силу данного когнитивного диссонанса начала распадаться.

Фундаментальный миф, основная скрепа, на которой у России все держалось: „Нас все боятся. Хоть мы и живем в нищете, но нас все боятся, потому что мы – Великая Россия“. Россия, которая, как они говорили, „может повторить“ и за 48 часов на танках доехать до Берлина. А сейчас, оказывается, они не то что за 48 часов, а за 8 месяцев не могут ни то что до Берлина, но даже до Киева добраться. Мы наблюдаем крушение ключевого мифа, на котором Россия держалась. Миф о том, что её все боятся, о том, что она самая сильная в мире. Да, может быть Соединённые Штаты, где-то ��й равны или даже в чём-то сильнее, и то не факт, как они говорили. И сейчас Россия начинает постепенно впадать в апатичное состояние и параллельно находится в поисках новой идеи, которая должна будет как-то оправдать само существование не очень сильной, не очень богатой, не очень комфортной, сырьевой страны.

Вот Вы говорите, вот в России к власти придут более демократические, более либеральные силы. Допустим. Но, как мы знаем, Россия развивается всё таки не по прямой, а волно- и скачкообразно. Какие именно действия необходимо предпринять со стороны Европейского союза, со стороны Запада в целом, со стороны Украины, чтобы предотвратить выход на новый виток конфликта с Россией в будущем?

Это конечно довольно глубинный вопрос. К сожалению, Европа, да и Запад в целом, последние лет 20 всё время говорила, что Россия – это страна с большим потенциалом, с большими деньгами, сильной армией, сильным ВПК и нужно идти ей на встречу. Нужно вовлекать Россию в совместные бизнесы. Кроме того, Россию нужно слушать. России нужно позволять иметь право голоса, которое не соответствует роли России в глобальной экономике. Что это единственный способ предупредить потенциальные эксцессы. Ещё раз подчёркиваю, ошибка была не в том, что России давали право голоса. Но в том, что России, давали право голоса, не учитывая её влияние на экономику, на социальные отношения, на культурные отношения и так далее. То есть России давали гораздо больше прав, чем она заслуживала этого.

Отдаление России от Европы и Запада в целом, не позволит Москве построить пророссийское теневое лобби. Долгие годы и вокруг западного бизнесов, и вокруг политических партий существовало много теневых российских денег. Это большая индустрия, куда многие были вовлечены, даже не с точки зрения идеологии, как таковой, а с точки зрения возможности зарабатывания. Когда это будет устранено, то Европа сможет развиваться по гораздо более здоровой траектории. Ну и конечно, Россия надолго потеряет возможность генерировать негативные события: миграционные волны, продовольственные конфликты, энергетические кризисы. И, соответственно, Россия станет играть третьестепенную роль даже на азиатских рынках. Просто не нужно Российскую Федерацию всё время возводить в образ Левиафана, страны-монстра, которая может и имеет право хоть на что-то влиять. Не стоит подыгрывать российской пропаганде. По этому, психологически крайне важен – проигрыш России в этой войне. Это на очень долгие годы убьёт главную составляющую российской шовинистической доктрины – а именно, уверенность в своей силе. Россия познает страх.

В конце марта переговорная ситуация, как тогда казалось, выходила на финишную прямую. И Вы в тот момент дали интервью российской газете „Коммерсант“. В котором Вы сказали, что настроение достаточно конструктивное, что, в принципе, стороны готовы слушать и слышать друг друга.

Действительно, так и было. Было конструктивное предложение с нашей стороны выйти на границы на момент 23-го февраля. Россия, безусловно, не до конца хотела это слышать, но, тем не менее, готова была как-то это обговаривать. Хотя всё равно рассматривала Крым и отдельные территории Донецкой и Луганской областей как отдельные кейсы, по которым необходимы были дополнительные переговоры.

Что именно послужило причиной срыва переговоров?

Тому есть несколько причин. В марте произошло несколько очень важных событий, которые показали, что на самом деле война не совсем такого типа, о котором говорила сама Россия. На тот момент в течение февраля и марта мы ещё не видели столь выраженной консолидированной поддержки Украины со стороны Запада. На то момент Украина абсолютно самостоятельно пыталась вести эффективную войну, охранять свои рубежи, адекватно обороняться. Но после отступления России мы вернулись в Киевскую область, нашли массовые захоронения и увидели абсолютно чёткий геноцидный тип ведения войны со стороны Российской Федерацией. Они таким образом хотели унизить украинцев как нацию. Хотели унизить наше государство как таковое. Показать, что они безнаказанно могут делать всё, что угодно: устанавливать какие-то немыслимые правила, издеваться, пытать, насиловать, убивать. Соответственно, нам стало понятно, что все эти заявление России в рамках переговорного процесса о демилитаризации, денацификации, русском языке – это всё не имеет никакого значения. Что на самом деле Россия пришла уничтожать Украину. И тогда же мы осознали, что Россия в принципе не остановится. Что нет и не может быть никакого компромисса. Мы осознали, что Россия не хочет никакого перемирия, но хочет получить оперативную паузу, чтобы внести коррективы в свою военную стратегию. Провести работу над ошибками в военно-промышленном комплексе и поработать с общественным мнением в других странах, прежде всего в Европе. А после временной передышки последует следующий этап войны уже совсем на других условиях. Ведь Россия не остановится, пока не будет уничтожена сама концепция украинской государственности. Сегодня Украина и Россия – это два абсолютно разных государства. С любой точки зрения. Россия – это варварская часть цивилизации. Это цивилизация лагерного типа, где свободы человека подавляются в угоду коллективу, в угоду государству. Вот это мы четко осознали. Мы не собирались уступать свои территории. Наш президент Владимир Зеленский очень чётко сформулировал наши цели. Мы должны были потребовать у России во время переговорного процесса только один параметр – это отвод российских войск на момент начала полномасштабного вторжения. И только после этого, переговорный процесс по статусу территорий. Но Россия, безусловно, не хотела никуда уходить. Россия хотела зафиксировать новую линию разделения. То есть не ту, которая была до 23-го февраля, а новую линию разделения. Так что, у нас поля для компромиссов с российской стороной, в принципе, и не было. Ну и, наконец, последнее. К сожалению, наши европейские партнёры не до конца понимают Россию. Они считают, что Москва действительно хочет переговоров. Но это не так. Пока Россия не проигрывает, она выставляет исключительно ультиматумы. И, безусловно, для нас ультимативные требования были, есть и будут абсолютно неприемлемы.

Украина готова к возобновлению переговорного процесса?

Украина готова к переговорам, это однозначно. Война закончится в любом случае переговорным процессом как таковым. Вопрос только когда и на каких условиях? Основными переговорными позициями должны стать вопросы трансграничного существования двух стран. Мы прекрасно понимаем, мы не воюем с Российской Федерацией на территории Российской Федерации. Мы сегодня проводим операцию по освобождению своих территорий. Мы считаем, что Украина должна освободить свои территории, потому что наличие любого российского анклава будет означать отложенную войну.

Сказанное Вами касается и оккупированного в 2014 году Крыма, верно?

Верно. Нынешняя фаза войны началась в том числе потому, что Москва надеялась зафиксировать юридический статус Крыма. Грубо говоря, они пришли, забрали часть территорий и хотели их, уже юридически за собой закрепить. Для Украины это неприемлемо. С такой же логикой они забрали Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области, а завтра могут прийти забрать, Харьковскую и Днепропетровскую области и так далее. Россия таким образом хотела в одностороннем порядке зафиксировать возможность нарушать международное право и пересматривать суверенитеты других государств. Для нас это неприемлемо. Найти компромисс в данном вопросе просто невозможно. Переговорная позиция начинается с момента окончания существования российских криминальных анклавов на всей территории Украины, включая Крым. При этом нас не волнует ни территория России, ни процессы, которые там будут или не будут происходить.

По всей видимости косвенно всё-таки волнует.

Да, косвенно, конечно этот вопрос нас занимает. Поскольку, если в России наступит революционная ситуация, то увеличится вероятность, что к власти придут более адекватные и современные типы политиков. Но и только. За пределы наших признанных международным правом границ мы не пойдём.

Какие ещё вопросы в рамках переговорного процесса Вы считаете важными?

Мы предлагаем зафиксировать факт войны как таковой. Фиксация факта войны позволяет претендовать на выплаты компенсаций с российской стороны. Ведь Россия разрушила очень много городов, сёл и деревень. Кроме того, необходима выдача ряда коллаборантов, которые являлись, по сути, главными исполнителями военных преступлений против Украины. Вот вся переговорная позиция. Россия вышла из переговорного процесса, когда осознала, что Украина не готова выполнять ультиматум, что Украина не будет отдавать территории взамен на якобы прекращение огня. Торговать суверенитетом Украина никогда не станет.

Каким будет результат войны для Украины и как он изменит украинскую политику? И если какие-то основные тенденции, которые уже сейчас наблюдаются?

Тенденции абсолютно очевидны. Украина приобретает с момента начала войны гораздо большую международную субъектность. После войны Украина станет более существенно влиять и на общеевропейские, и на глобальные процессы. Это ключевые элементы. Украина инициирует трансформацию систем глобальной и особенно европейской безопасности и станет абсолютно неотъемлемой частью системы европейской безопасности. Украина окончательно избавится от старых советских форматов государства, где много чиновников, которые имеют право на разрешительные функции, и, соответственно, государство станет более компактными; более привлекательным с точки зрения инвестиций, экономики, бизнеса и т.д. Украина станет неотъемлемой частью Европейского союза как единого пространства не только в экономическом, но и в политическом смысле.

Вступит ли Украина в НАТО?

После того, как НАТО пройдёт через этап трансформации, Украина станет неотъемлемой частью НАТО. Просто даже потому, что опыта участия в большой войне, системной войне с большой интенсивностью, кроме украинской армии, ни у кого из Западных армий не будет. И, соответственно, украинская армия будет крайне важным элементом общеевропейской системы безопасности.

Как будут выгляде��ь отношения с Россией?

Украина закончит историю Российской Федерации как страны, которую нужно бояться и к чьему мнению нужно прислушиваться. К сожалению, Европа долгое время по умолчанию следовала ультиматумам России. Долгое время Европа ввелась на угрозы Москвы, прямые или косвенные. Украина вернёт России её настоящий статус. А именно, маленького, с точки зрения влияния на глобальную экономику, государства сырьевого типа. Государства, которое с очень слабой армией и отсталым военно-промышленным комплексом. Таким образом, возможности российского влияния на европейскую политику резко уменьшатся. А поскольку, свято место пусто не бывает, место России займёт Украина. Киев будет играть более существенную роль, не только в Восточной Европе, но и в целом в Европе.

Feedback? briefe@berliner-zeitung.de