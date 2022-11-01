Радник Селенського Михайло Подоляк в інтерв'ю: Ця зима вирішить війну

Вся Німеччина обговорює, як можна закінчити війну в Україні. Чи є постачання зброї правильним шляхом для України, щоб перемогти і повалити Путіна? Чи це загрожує ескалацією? Дебати в Berliner Zeitung. Публікуємо інтерв'ю з Михайлом Подоляком, одним з найближчих радників Президента Володимира Селенського. Його позиція чітка: лише військово сильна Україна може перемогти у війні, повалити Путіна і принести мир в Європу. Інтерв'ю проводив наш співробітник Олександр Дубовий. Ми публікуємо інтерв'ю російською, українською, німецькою та англійською мовами.

Яка зараз ситуація в Києві та загалом в Україні? Враховуючи особливо жорстокі атаки Росії на мирні міста та об'єкти цивільної та критичної інфраструктури 10 жовтня?

Росія щодня випускає по тереторії України певну кількість крилатих ракет і дронів-камікадзе. Відповідно, українці вже звикли до того, що останні вісім місяців вони перебувають у стані постійної тривоги. Тим не менш, ситуація хоч і напружена, але абсолютно контрольована. 10 жовтня Росія провела наймасовіший удар по Україні з моменту початку нинішньої фази війни, випустила понад 100 крилатих ракет і дронів-камікадзе. Москва, яка не демонструє жодних серйозних здібностей ведення війни на полі бою, продовжує тероризувати громадянське населення та обстрілювати наші мирні міста, насамперед на Сході та Півдні України. Ми вже давно зрозуміли, що якщо вже йде війна такої інтенсивності, нам її потрібно довести до кінця.

Як довго триватиме нинішня фаза війни?

Гарне питання. Я б і сам із задоволенням хотів би знати точну дату закінчення війни. Якщо говорити серйозно, то є три параметри, які визначають тривалість цієї війни. По-перше, дуже важливим є консенсус, заданий президентом України між суспільством та армією. У центрі цього консенсусу стоїть уявлення, що цю війну Україна має правильно завершити. І це не тимчасове перемир'я, та не нова лінія зіткнення. Війна може закінчитися лише за повним відновленням міжнародно визнаних кордонів України від 1991 року. По-друге, обсяг військової допомоги, яку нам надають країни-партнери, включаючи, до речі, Німеччину. Насамперед необхідні реактивні снаряди певної дальності, які дозволять зруйнувати тилове забезпечення російської армії і, таким чином, різко прискорити процес видавлювання Росії за межі нашої території. Ну і по-третє, розуміння Заходу, що Росія не просто може програти цю війну, а мусить її програти. Напевно, це навіть найважливіший параметр. Хоча я постійно говорю з нашими партнерами про це, але на жаль, мені поки що не вдається їх у цьому переконати. Бо лише військовий програш Росії дозволить запустити процес трансформації всередині самої Російської Федерації та, відповідно, різко зменшити шантажний тиск з боку Росії. Причому шантажний тиск, як щодо України, так і до Заходу в цілому, насамперед Європи. Чи то у сфері енергетики, чи то у сфері міграції, чи, наприклад, у питанні впливу на політичні процеси в деяких країнах Заходу.

Про який саме тимчасовий відрізок Ви говорите?

Йдеться про кілька місяців. Рахунок однозначно йде не на роки. Важливо, щоб наші партнери у Європі це розуміли. Зима близько. Ця насправді важка зима стане вирішальною, бо одночасно ми маємо правильно завершити дві війни. Перша війна, це безпосередньо гаряча війна в Україні, а друга війна, це енергетична війна, до якої Росія тривалий час готувалася і яку веде щодо Європейського Союзу.

Як Ви вважаєте, чи є якась частка ймовірності, що після трансформацій у Росії до влади там може прийти ще агресивніший, радикальніший уряд, який уже буде готовий використовувати і ядерну зброю?

Ні. Давайте розглянемо психологію розвитку суспільних відносин усередині Росії. Росія ніколи не збудує повноцінну демократію. Потрібно це розуміти. На мій величезний жаль, у 90-ті роки багато країн в ейфорії припустили, що в Росії може бути повноцінна електоральна демократія. Це не так. У Росії завжди буде, скажімо так, слабка демократія з елементами того чи іншого ступеня авторитаризму чи тоталітаризму та домінування тієї чи іншої політичної групи. Тому потрібно до цього досить спокійно ставитись. Проте, якщо зараз розпочнеться процес трансформації в Росії, то на дуже короткий період до влади прийдуть справді радикальні елементи.

Ви маєте на увазі таких представників російської „партії війни“ як Євген Пригожин?

Так, їх яскравим представником є Євген Пригожин, який потребує максимізації участі у війні проти України кримінального елемента. Це досить показово, бо Росія завжди воює кількістю. І в тому числі використовує арештантів, особливо тих, хто перебуває у в'язниці за важкими статтями. Використовує їх як живу силу, яка має залякати країну, з якою Російська Федерація веде бойові дії. Ці представники можуть на якийсь час, скажімо так, зайняти кращі позиції. Я не кажу, що вони стануть керуючою елітою, але зайняти якісь позиції вони можуть. Тим бiльше, тут треба розуміти, що ці представники не зацікавлені, підкреслюю, не зацікавлені в знищенні ні Росії, ні країн, що стоять поруч. Тому що вони роблять кар'єру. Тобто вони хочуть просто покращити якість власного рівня життя, не більше. Проте вони вкрай непопулярні, я б навіть сказав токсичні, в самій Росії. Сьогодні, за Володимира Путіна, який в останні місяці та роки постійно робив ставку на так званий ультрапатріотичний напрямок, вони зуміли піднятися до певних висот. Вони мають дуже короткий піковий період, коли вони отримають міністерські посади тощо. Але це все дуже швидко закінчиться, бо, як на мене, трансформація Росії приведе до влади набагато помірніші, умовно ліберальні, політичні сили. Звичайно, сьогодні ця група розрізнена, не структурована, але, проте, вона отримає шанс прийти до влади. Адже і на початку 90-х після розпаду Радянського Союзу умовно ліберальні соціальні групи отримали можливість конкурувати за політичну владу.

Чи можна уточнити це питання? Адже Ви сказали, що ймовірність трансформації Росії у більш менш демократичну країну з ліберальними елементами вкрай малоймовірна.

Питання не в тому, чи стане Росія повноцінною демократією. Це дуже важливо розуміти. Навіть ті, скажімо, російські системні ліберали, які сьогодні мають досить обмежений вплив на політичні процеси, можуть у разі дестабілізації політичної системи Росії отримати можливість впливати на політичні процеси в Росії. Більше того, не просто впливати, а й формувати уряд та органи представницької влади. Це не означає, що у Росії буде повноцінна демократія. Це означає, що Росія відійде від шовіністичного типу політики, що сьогодні характеризує оточення Володимира Путіна. Таким чином, Росія стане більш сучасною, більш достойною країною. На що я хотiв би звернути увагу наших європейських партнерів. Цьогоденне оточення пана Путіна і сам Путін є абсолютно не договороспроможними, тому що в ціннісному плані вони є зовсім в іншому вимірі. Для них цінності визначаються силою, тобто якщо ти маєш силу у тому чи іншому вигляді, то ти маєш право домінувати. І таким чином, вони ламають сучасні основи міжнародного права і намагаються повернутися до давно застарілої концепції, хто сильніший, той і правий. Так ось, ця група сьогодні домінує в Російській Федерації. Однак у Росії є системні ліберали. І хоча вони не є демократами у нашому з вами розумінні, вони набагато відкритіші до переговорів.

А що робити з Володимиром Путіним? Адже він добровільно владу не віддасть.

Сьогодні пан Путін поступово вичавлюється з політичного простору. Він не є безумовною іконою навіть для націоналістичної частини населення Російської Федерації. Ближче до кінця війни, домінувати в оточенні Путіна та претендувати на посади стануть представники ультранаціоналістичних груп. Але в міру того, як Росія почне програвати війну в момент виходу України на свої міжнародно визнані державні кордони, у Росії розпочнуться трансформаційні і, я навіть сказав би, революційні процеси, які призведуть до зміни еліт, у тому числі на користь так званих системних лібералів.

Російська влада стверджує, що – пам'ятаєте, як у фільмі Балабанова „Брат 2“ – „сила в правді, а на чиєму боці правда, той і сильніший“, та й вони впевнені, що правда саме на їхньому боці. Хоча насправді ці люди всією своєю поведінкою показують, що сила в грошах, і вони сильні саме тому, що здатні купити всіх і вся. Але якщо ти спроможний купити, навіщо ж тоді воювати?

Ось це, до речі, Ви дуже цікаву річ помітили. Вона справді виглядає вкрай парадоксально. І саме в цьому довгі роки і була основна помилка правлячої еліти Німеччини. Вони вважали, що якщо представники російського керівництва вкладаються у власний комфорт, якщо купують нерухомість у країнах, якщо покращують свій індівідуальний стан, то їх правда саме у грошах. І що за допомогою грошей вони спробують створити для себе більш лояльне ставлення інших країн.

Тобто західні еліти мали надію на те, що „бабло“ все-таки „переможе зло“?

Саме так. На жаль, значна частина європейських країн купилася на цю нехитру філософію. Значна частина європейських країн, включаючи Німеччину, повірила в те, що Росія через бізнес, через економічні важелі, через якісь спільні підприємства, зокрема сировинні, налагоджуватиме відносини. Ну, в останньому випадку, спробує вплинути на політичні процеси на Заході. Тож серед значної частини Західної еліти з'явилася думка, що це хоч і неприємний, але досить керований процес. Що можна буде домовлятись. Але насправді Росія, накопичуючи гроші, визнала, що це теж інструмент силового подавлення. Вони перестали намагатися домовитися, когось купити, а одразу перейшли до прямого силового тиску.

Досить цікавий російський феномен.

Це дуже важливий російський феномен. На жаль, його багато хто упускає з уваги, коли аналізує Російську Федерацію. Теперішня російська влада вважає гроші за елемент сили. І тому, коли вони витрачають багато грошей, будують спільні підприємства, наприклад, вони автоматично вважають, що отримують право диктувати свої умови з позиції сили. І коли їхні партнери не погоджуються з цими умовами, тоді Москва справді переходить безпосередньо до силового тиску.

А як ця особливість далася взнаки у питанні силового тиску на Україну?

Росія як думала: „Ми застосуємо військову силу, всі злякаються і в принципі, через день, два всі погодяться прийняти умови Російської Федерації“. Але не склалося. Просто Україна має інше ставлення до Росії. Нам байдужа сила Росії. Ми маємо своє історичне розуміння того, що Україна увесь час, і в царськi часи, і в радянську епоху прагнула стати незалежною. Особливо західно-центральна частина України. Ми не Росія. Російська історія – це не українська історія. А Росія зайшла до України, вважаючи, що всі скажуть: „А ну, вони сильні, у них гроші. Давайте тоді підемо їм на зустріч“. Ось така парадигма. Зараз Росія стикається з незвичним для неї феноменом. Усередині Росії починає формуватися розуміння про те, що: „Ми прийшли, ми всіх почали лякати“. І всі начебто навіть злякалися, а зараз, після 8 місяців війни, усі кажуть: ми не боїмося Росію. А це вже незвично.

Виходить, що звична картина світу в силу цього когнітивного дисонансу почала розпадатися.

Фундаментальний міф, основне скріплення, на якому в Росії все трималося: „Нас усі бояться. Хоч ми й живемо у злиднях, але нас усі бояться, бо ми – Велика Росія“. Росія, яка, як вони говорили, може повторити і за 48 годин на танках доїхати до Берліна. А зараз, виявляється, вони не те що за 48 годин, а за 8 місяців не можуть ні те, що до Берліна, а й навіть до Києва дістатися. Ми спостерігаємо руйнування ключового міфу, на якому трималася Росія. Міф про те, що її всі бояться, про те, що вона найсильніша у світі. Так, може бути Сполучені Штати, десь їй рівні чи навіть у чомусь сильніші, та й то не факт, як вони говорили. І зараз Росія починає поступово впадати в апатичний стан і паралельно перебуває у пошуках нової ідеї, яка повинна якось виправдати саме існування не дуже сильної, не дуже багатої, не дуже комфортної, сировинної країни.

Ось Ви кажете, у Росії до влади прийдуть демократичніші, ліберальніші сили. Припустимо. Але, як ми знаємо, Росія розвивається не прямо, а хвиле- і стрибкоподібно. Які саме дії необхідно вжити з боку Європейського союзу, з боку Заходу в цілому, з боку України, щоб запобігти виходу на новий виток конфлікту з Росією у майбутньому?

Це, звичайно, досить глибинне питання. На жаль, Європа, та й Захід загалом, останніх років 20 увесь час говорили, що Росія – це країна з великим потенціалом, з великими грошима, сильною армією, сильним ВПК і треба йти їй на зустріч. Потрібно залучати Росію до спільних бізнесів. Крім того, Росію слід слухати. Росії треба дозволяти мати право голосу, яке відповідає ролі Росії у світовій економіці. Що це єдиний спосіб запобігти потенційним ексцесам. Ще раз наголошую, помилка була не в тому, що Росії давали право голосу. Але в тому, що Росії, давали право голосу, не враховуючи її впливу на економіку, на соціальні відносини, на культурні відносини і таке інше. Тобто Росії давали набагато більше прав, ніж вона заслуговувала на це.

Віддалення Росії від Європи та Заходу в цілому не дозволить Москві побудувати проросійське тіньове лобі. Довгі роки навколо західних бізнесів, і навколо політичних партій існувало багато тіньових російських грошей. Це велика індустрія, куди багато хто був залучений, навіть не з точки зору ідеології, як такої, а з точки зору можливості заробляння грошей. Коли це буде усунено, то Європа зможе розвиватися значно більш здоровою траєкторією. Ну і звісно, що Росія надовго втратить можливість генерувати негативні події: міграційні хвилі, продовольчі конфлікти, енергетичні кризи. І, відповідно, Росія гратиме третьорядну роль навіть на азіатських ринках. Не потрібно Російську Федерацію постійно зводити в образ Левіафана, країни-монстра, яка може та має право хоч на щось впливати. Не варто підігравати російській пропаганді. Тому психологічно вкрай важливий - програш Росії в цій війні. Це на довгі роки вб'є головну складову російської шовіністичної доктрини – а саме, впевненість у своїй силі. Росія пізнає страх.

Наприкінці березня переговорна ситуація, як тоді здавалося, виходила на фінішну пряму. І Ви на той момент дали інтерв'ю російській газеті „Комерсант“. У якому Ви сказали, що настрій досить конструктивний, що, в принципі, сторони готові слухати та чути одне одного.

Справді так і було. Була конструктивна пропозиція з нашого боку вийти на кордони на момент 23 лютого. Росія, безумовно, не до кінця хотіла це чути, проте готова була якось це обговорювати. Хоча все одно розглядала Крим та окремі території Донецької та Луганської областей як окремі кейси, щодо яких потрібні були додатко��і перемовини.

Що саме спричинило зрив перемовин?

Тому є кілька причин. У березні відбулося кілька дуже важливих подій, які показали, що насправді війна не зовсім такого типу, про яку говорила Росія. На той момент упродовж лютого та березня ми ще не бачили консолідованої підтримки України з боку Заходу. На той час Україна абсолютно самостійно намагалася вести ефективну війну, охороняти свої рубежі, адекватно боронитися. Але після відступу Росії ми повернулися до Київської області, знайшли масові поховання та побачили абсолютно чіткий геноцидний тип ведення війни з боку Російської Федерації. Вони в такий спосіб хотіли принизити українців як націю. Хотіли принизити нашу державу як таку. Показати, що вони безкарно можуть робити все, що завгодно: встановлювати якісь немислимі правила, знущатися, катувати, ґвалтувати, вбивати. Відповідно, нам стало зрозуміло, що всі ці заяви Росії в рамках переговорного процесу про демілітаризацію, денацифікацію, російську мову – це все не має жодного значення. Що насправді Росія прийшла знищувати Україну. І тоді ми усвідомили, що Росія в принципі не зупиниться. Що немає і не може бути жодного компромісу. Ми усвідомили, що Росія не хоче перемир'я, але хоче отримати оперативну паузу, щоб внести корективи у свою військову стратегію. Провести роботу над помилками у військово-промисловому комплексі та попрацювати з громадською думкою в інших країнах, насамперед у Європі. А після тимчасового перепочинку піде наступний етап війни вже зовсім на інших умовах. Адже Росія не зупиниться, доки не буде знищено саму концепцію української державності. Сьогодні Україна та Росія – це дві абсолютно різні держави. З будь-якої точки зору. Росія – це варварська частина цивілізації. Це цивілізація табірного типу, де свободи людини пригнічуються на користь колективу, на користь державі. Ось це ми чітко усвідомили. Ми не збиралися поступатися своїми територіями. Наш президент Володимир Зеленський дуже чітко сформулював наші цілі. Ми мали вимагати у Росії під час переговорного процесу лише один параметр – це відведення російських військ на момент початку повномасштабного вторгнення. І лише після цього, переговорний процес щодо статусу територій. Але Росія, безумовно, не хотіла нікуди йти. Росія хотіла зафіксувати нову лінію розділу. Тобто не ту, яка була до 23 лютого, а нову лінію розділу. Тож у нас i не було поля для компромісів із російською стороною. Ну і нарешті останнє. На жаль, наші європейські партнери не зовсім розуміють Росію. Вони вважають, що Москва насправді хоче перемовин. Але це не так. Поки Росія не програє, вона виставлятиме виключно ультиматуми. І, безперечно, для нас ультимативні вимоги були, є і будуть абсолютно неприпустимi.

Чи готова Україна до поновлення переговорного процесу?

Україна готова до перемовин - це безперечно. Війна закінчиться у будь якому разі переговорним процесом як таким. Питання лише коли, та на яких умовах? Основними переговорними позиціями мають стати питання транскордонного існування двох країн. Ми чудово розуміємо, ми не воюємо із Російською Федерацією на території Російської Федерації. Сьогодні ми проводимо операцію зі звільнення своїх територій. Ми вважаємо, що Україна має звільнити свої території, бо наявність будь-якого російського анклаву означатиме відкладену війну.

Це стосується і окупованого у 2014 році Криму, чи не так?

Звісно. Теперішня фаза війни почалася, зокрема, тому, що Москва сподівалася зафіксувати юридичний статус Криму. Грубо кажучи, вони прийшли, забрали частину територій і хотіли їх закріпити за собою юридично. Для України це неприпустимо. З такою самою логікою вони забрали Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області, а завтра можуть прийти забрати, Харківську та Дніпропетровську області тощо. Росія в такий спосіб хотіла в односторонньому порядку зафіксувати можливість порушувати міжнародне право та переглядати суверенітети інших держав. Для нас це неприйнятно. Знайти компроміс у цьому питанні просто неможливо. Переговорна позиція починається з моменту закінчення існування російських кримінальних анклавів по всій території України, включаючи Крим. При цьому нас не хвилює ні територія Росії, ні процеси, які там відбуватимуться.

Вочевидь опосередковано все ж таки хвилює.

Так, опосередковано, звичайно, це питання нас займає. Оскільки, якщо в Росії настане революційна ситуація, то збільшиться ймовірність, що до влади прийдуть адекватніші та сучасніші типи політиків. Але й годі. За межі наших визнаних міжнародним правом кордонів ми не підемо.

Які питання в рамках переговорного процесу Ви вважаєте важливими?

Ми пропонуємо зафіксувати факт війни як такої. Фіксація факту війни дозволяє претендувати на компенсаційні виплати із російської сторони. Адже Росія зруйнувала дуже багато міст та сіл. Крім того, потрібна видача низки колаборантів, які були, по суті, головними виконавцями військових злочинів проти України. Це є переговорна позиція. Росія вийшла з переговорного процесу, коли усвідомила, що Україна не готова виконувати ультиматум, що Україна не віддаватиме території замість нібито припинення вогню. Торгувати суверенітетом Україна ніколи не стане.

Яким буде результат війни для України та як він змінить українську політику? Можливо є якісь основні тенденції, що спостерігаються вже зараз?

Тенденції є абсолютно очевидними. Україна набуває з початку війни набагато більшої міжнародної суб'єктності. Після війни Україна бiльш істотно впливатиме і на загальноєвропейські, і на глобальні процеси. Це є ключовi елементи. Україна ініціює трансформацію систем глобальної та особливо європейської безпеки та стане абсолютно невід'ємною частиною системи європейської безпеки. Україна остаточно позбавиться старих радянських форматів держави, де є багато чиновників, які мають право на дозвільні функції, і, відповідно, держава стане компактнішою; привабливішою з погляду інвестицій, економіки, бізнесу тощо. Україна стане невід'ємною частиною Європейського Союзу як єдиного простору не лише в економічному, а й у політичному сенсі.

Чи вступить Україна до НАТО?

Після того, як НАТО пройде через етап трансформації, Україна стане невід'ємною частиною НАТО. Навіть тому, що досвіду участі у великій війні, системній війні з великою інтенсивністю, окрім української армії, ні в кого із західних армій не буде. І, відповідно, українська армія буде украй важливим елементом загальноєвропейської системи безпеки.

Як виглядатимуть подальші відносини з Росією?

Україна закінчить історію Російської Федерації як країни, яку треба боятися і до чиєї думки слід дослухатися. На жаль, Європа тривалий час погоджувалась на ультиматуми Росії. Тривалий час Європа приймала прямі чи непрямі загрози Москви. Україна поверне Росії її справжній статус. А саме -маленької, з погляду впливу на глобальну економіку, держави сировинного типу. Держави з дуже слабкою армією та відсталим військово-промисловим комплексом. Таким чином, можливості російського впливу на європейську політику різко зменшаться. А оскільки святе місце порожнім не буває – місце Росії займе Україна. Київ відіграватиме більш істотну роль не лише у Східній Європі, а й загалом у Європі.

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