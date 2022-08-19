Підтримка України не може тривати вічно, але цього i не потрібно

В інтерв'ю відомий Київський політолог та експерт з міжнародних відносин Микола Капітоненко пояснює, чому незважаючи на певні складнощі, підтримка України з боку Заходу збережеться, і чому Росія не була готова до війни.

Микола Капітоненко, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, директор Центру досліджень міжнародних відносин та редактор журналу UA: Ukraine Analytica. Ми поговорили з вченим про майбутнє України. (Переклад Олександра Федорова.)

Яка зараз ситуація у Києві? За останні кілька днів дуже часто надходили новини про повітряну тривогу.

У нас є додаток на телефоні, що повідомляє про повітряну тривогу. Чесно кажучи, я точно не згадаю, як часто за ці дні приходили повідомлення. Ось так звично повітряна тривога почала сприйматися. Загалом ситуація, принаймні в порівнянні з тим, що було на початку війни, набагато спокійніша. Місто живе порівняно нормальним життям. Більш-менш все працює, включаючи громадський транспорт та АЗС. Щоправда, в умовах повітряних тривог складно з дитячими садками, школами та університетами. Але до цього можна адаптуватися.

Як довго триватиме поточна фаза війни?

Ніхто не знає точно, бо, вочевидь, війна не йде відповідно до початкового плану Росії. Складається враження, що Москва переглядає та змінює плани на ходу. Тож сказати, яким буде наступний крок складно. Судячи з тенденцій, я вважаю, що це буде затяжний конфлікт, тобто рахунок йтиме на роки. Але, звичайно, не з такою інтенсивністю бойових дій. Вона має з великою ймовірністю знизитися. Це станеться або в результаті домовленостей, або - що ймовірніше - скажімо так, природним шляхом, ближче до зими. Просто поступово ресурси вичерпаються. Звичайно ми точно не знаємо яка ситуація з ресурсами в Росії, але можна виходити з того, що із теперішнім високим рівнем інтенсивності продовжувати війну стане занадто дорого. Але зниження інтенсивності бойових дій війну не завершить.

Яка ймовірність поновлення перемовин?

На даний момент жодна зі сторін не готова до змістовних перемовин. І судячи з динаміки, ми поки що швидше віддаляємось від них. У Росії, вочевидь, якісь не дуже адекватні уявлення про те, що відбувається; і щодо ситуації у зонах бойових дій, і щодо міжнародної ситуації. Здається, Москва абсолютно впевнена у перемозі і вважає, що будь-які, навіть малі поступки призведуть до вкрай несприятливих наслідків. Україна ж у такій ситуації, коли вибору просто нема. Залишається лише захищатися – особливо з огляду на крайню жорстокість російських збройних сил. Позиція президента та керівництва країни широко підтримується суспільством. Усі пов'язані з війною небезпеки, ризики, витрати, суспільство готове нести.

Як Захід міг би у теперішній ситуації підтримати Україну?

Мені здається, найкраще продовжувати у тому ж дусі. Підтримка Заходу є значною. Україна отримує дедалі більше різноманітного озброєння, фінансову допомогу, яка, звісно, в наших умовах є критично важливою. Крім того, велику дипломатичну та політичну підтримку. Мало хто розраховував на таку допомогу до війни. Захід не залишив Україну віч-на-віч із Росією. Також варто враховувати, що цей конфлікт став вже певною мірою конфліктом Заходу. Тож це і його війна теж. Звісно, для Заходу ситуація не настільки драматична, як для України. Поставлено на кін багато і для американців, і для європейців, поразка України стане поразкою всього Заходу з ризиками, що далеко йдуть, важко прораховуються. Тож у якомусь сенсі Захід теж особливого вибору не має. Вибір є лише у варіюванні обсягів та форм допомоги. Ось якраз це може згодом змінитись. Але поки що тенденція вказує у бік збільшення допомоги. Чим успішніша Україна протистоїть російській агресії, тим більше Захід готовий допомагати. Вже фактично не стало сигналів, які б говорили про те, що постачання тих чи інших озброєнь неможливе у принципі. Це також є заслугою української дипломатії. За минулі місяці керівництво України, зокрема особисто президент Володимир Зеленський, переконливо продемонстрували, що здатні непогано працювати з європейською громадською думкою і досягати дуже добрих результатів, як це було, наприклад, з наданням статусу кандидата в члени ЄС для України. Хоча це й здавалося немислимим та фантастичним. Знову ж таки, до війни низка країн ЄС не була готова підтримати статус кандидата в члени ЄС для України.

Яка ймовірність, що з посиленням економічної та енергетичної ситуації настрої у Західних суспільствах можуть змінитися не на користь Києва та збільшиться тиск на політичне керівництво скоротити підтримку України?

У жодному разі не можна виходити з того, що допомога Україні це назавжди і за жодних умов не зміниться. Якщо наше керівництво на цьому побудує свою стратегію в середньо- та довгостроковій перспективі, це буде, м'яко кажучи, надто необачним та ризикованим. Громадська думка в принципі є досить мінливою, особливо в кризових умовах. Саме на останнє і ставить російське керівництво. А саме, на те, що Захід загалом і ЄС, зокрема, не будуть готові йти на великі фінансові та економічні втрати протягом тривалого періоду. Але те, як часто російські стратеги помилялися останнім часом, надає певного оптимізму. Мені здається, що те, на що розраховують у Кремлі, не станеться просто тому, що безпека – особливо у нинішній ситуації – це надто важлива річ. Європейці вже не ті, які були до війни. Більшість країн ЄС за ці неповні шість місяців чудово зрозуміли, з ким вони мають справу в особі керівництва Російської Федерації.

Чи можна вважати згуртовану та послідовну реакцію Заходу одним із центральних факторів, які Росія до початку повномасштабних бойових дій неправильно оцінила?

Так, безумовно. Це одна з причин, через які я думаю, що рішення Кремля розв'язати війну було помилковим. Війна змінює Європу кардинально. Те, що ще відносно нещодавно було важко уявити, стає реальністю. Більшість країн ЄС розуміють, що за зміцнення своєї безпеки потрібно платити велику ціну, але далеко не настільки високу, як це було б у разі перемоги Росії. Тим більше, судячи з актуальних економічних даних, Росія через війну втрачає незрівнянно більше, ніж країни ЄС. Крім ЄС, є ще й Сполучені Штати, які відіграють ключову роль, і на яких росіяни просто не мають значних важелів впливу. Навіть якщо кілька країн-членів ЄС найближчими місяцями у зв'язку з посиленням економічної та енергетичної ситуації захитаються і почнуть ставити під сумнів рівень підтримки України, то американці зможуть це компенсувати.

Нещодавно Джордж Фрідман написав у The New York Times, що відносини між президентом Байденом і президентом Зеленським, як і в цілому, відносини США та України стикаються з деякою недовірою і переживають не найкращу фазу.

Щось напевно сказати складно, особливо якщо йдеться про міжособистісні відносини. Але, звичайно, особливо останнім часом існує багато різних оцінок і думок щодо відносин між Вашингтоном і Києвом. Знов з'являються звинувачення українського керівництва в корупції, чути критику, що військова допомога неефективно використовується, що за нею немає достатнього контролю і так далі. Тут треба мати на увазі, що США входять до активної фази передвиборчої кампанії, вкрай важливої та далеко не простої як особисто для Байдена так і для демократів загалом. Тому адміністрація Байдена й надалі змушена буде відкрито реагувати на внутрішньополітичну критику тих чи інших своїх рішень. Проте на початку минулого тижня Байден підписав указ про надання чергового рекордного пакету допомоги для України. З цього можна зробити простий висновок про те, що хоч би якими були особливості міжособистісних відносин чи навіть відносини між адміністраціями двох президентів, чи то взаємні закиди, критика, якесь непорозуміння, є зовсім інший рівень подій – а саме війна Росії проти України. А Сполучені Штати вже досить сильно втягнулися у конфлікт, і поразка України стала для Вашингтона абсолютно неприйнятною. Тому які б не існували складнощі у відносинах, хоч зараз, хоч після виборів, хоч за наступного президента, але інтереси США та України надійно пов'язані один з одним. Впевнений, що широка підтримка з боку Сполучених Штатів Україні продовжиться.

Російські офіційні особи не втомлюються повторювати, що 24 лютого ознаменувало початок гострої фази конфлікту за майбутнє світопорядку. На що саме сподівалася Москва, починаючи цей конфлікт і наскільки ці очікування були виправдані?

Рішення про нову фазу війни, мабуть, приймалося десь у 2020 році. До цього часу в Москві зрозуміли, що ні економічним тиском, ні дипломатичним впливом Україну не вдасться вмовити або змусити виконати Мінські угоди в тому трактуванні, як їх розуміла Росія. Тому розпочалася підготовка до розігрування військової карти. Тільки мені – як і переважній більшості моїх колег – увесь цей час здавалося, що росіянам вистачить кмітливості підтримувати рівень загрози, не переходячи межі повномасштабних військових дій. Концентрація військ на кордоні з Україною, чим вони займалися протягом майже всього 2021 року, мала значно посилити їхню переговорну позицію. Москва могла дуже і дуже довго нагнітати обстановку, прямо і опосередковано загрожуючи загостренням конфлікту і, таким чином, досягаючи хоча б якогось успіху. Насправді невідомо, яким був би кінцевий результат. Але виходячи з того, як далі розвивалися події і враховуючи, що рішення про повномасштабну ескалацію було прийнято, мені здається, що в Кремлі міжнародну та регіональну ситуацію оцінювали, м'яко кажучи, надто поверхнево. Російські стратеги робили свої плани на прикладі кримського сценарію 2014 року. Ну і звісно робили ставку на те, що війна дезорієнтує українське керівництво. Хоча навіть у разі повної втрати дієздатності українським урядом на чолі з президентом, будь-якій хоч трохи знайомій з українським суспільством людині мало бути зрозуміло, що за нинішнього рівня самоорганізації України, і після всіх політичних і соціальних потрясінь останніх двадцяти років, українці продовжили б опір. Так чи інакше, Росія зробила неправильну оцінку співвідношення сил і в результаті план Москви короткої переможної кампанії за прикладом російсько-грузинської війни або операції з анексії Криму провалився протягом кількох днів. Війна перейшла в затяжну фазу, в яку було втягнуто Захід з одного боку, а Китай — з іншого. У тривалій війні переможе не той, хто скористався фактором раптовості, і навіть не той, у кого більше гармат, танків і літаків, а той, чиє суспільство готове до тривалого протистояння. І, звичайно, вирішальну роль відіграє підтримка союзників. В України – за всіх складнощів та витрат – союзники були спочатку, і вони показали себе сильними і надійними. А в Росії справжніх союзників не було. Ось ще одна з причин, чому рішення Росії розпочати так звану спеціальну військову операцію є авантюрним. Росія була не готова до довгострокового протистояння з погляду міжнародної підтримки. Москві довелося на ходу імпровізувати, шукати допомогу і на пострадянському просторі, і на Близькому Сході, і в Індії, і в Китаї. У результаті війна проти України справді перетворилася на своєрідну боротьбу за світопорядок.

Виходить, що у Росії союзників не виявилося, у кращому разі – за влучним зауваженням Олександра Баунова – жменька вболівальників. Але вболівальники тим і відрізняються від союзників, що незалежно від результату конфлікту не ризикують.

Так, саме так. Безумовно, поряд з Росією є ціла низка країн тією чи іншою мірою незадоволених західноцентричністю світопорядку, наприклад, той самий Китай. А Росія, спровокувавши конфлікт, дуже хоче втягнути туди і Китай, і Індію, і подати жорстоку війну проти України як виправдану боротьбу за новий багатополярний світопорядок, де буде менше впливу США і менше впливу Заходу в цілому. Але хоча Пекін і хотів би кинути виклик Заходу, він точно не готовий це робити в настільки вульгарній формі, і точно не саме зараз за покликом Росії.

Тобто Ви дотримуєтеся думки, що яким би не був результат теперешнього конфлікту, для Росії він у будь-якому випадку не принесе нічого доброго.

Так. У Росії люблять реалізм. У своєму, звичайно, трактуванні, де основний наголос зроблений на сфери впливу і сильний завжди правий, тому що може перемогти слабкого. Застосування цього підходу практично вже не вперше створює для Москви великі проблеми. Хоча б тому, що випадає з історичних реалій і тому, що сильний не завжди може перемогти слабкого. Правильний реалізм - це про точний підрахунок співвідношення сил, застосування дипломатії на його основі і, взагалі-то, про те, як уникнути вiйни. Особливо якщо це стосується вiйни за світопорядок. Сучасна Росія веде погано підготовлену і тому безперспективну війну і будь-який результат буде не на користь Москви. За майже півроку війни Росія на очах усього світу не лише не змогла перемогти Україну, а й взагалі не змогла нічого особливо визначного досягти. Це вже говорить про слабкість і позбавляє Росію у майбутньому можливості ефективно використати загрозу єдиного козиря, який у неї всі ці роки залишався – військову міць. Будь-які обмежені цілі Росії в Україні можуть бути досягнуті Москвою настільки високою ціною, що Росія, напевно, втратить своє місце в колі великих держав. Ослаблена Росія в новому світопорядку зможе розраховувати у кращо��у разі на статус міні-полюса та стане надзвичайно зручним та дуже недорогим інструментом у руках Китаю. Також не варто забувати, що всі супутні війни проблеми – економічні втрати, технологічне відставання – навіть у разі успіху Росії нікуди не подінуться. Ціна війни вкрай болісна для Росії. Тож Росію чекають попереду довгі роки кризи, внутрішньої трансформації, пошуку нового місця у світі та переоцінки ролі своїх так званих стратегічних союзників, більшість з яких стануть сильнішими за Росію. Це все яскраво виражена ціна помилкового та злочинного рішення про початок війни проти України.

Який буде результат цієї війни для України і як він змінить українську політику? Які основні тенденції Ви зараз бачите?

В певному сенсі війна прискорила ті процеси, які були в Україні і до її початку. Це й побудова національної ідентичності, вектор якого було визначено ще до війни. Це й посилення ролі української мови, остаточне відмежування від Росії та російської культури. До війни це теж було, але в більш дискусійному, повільнішому, м'якшому варіанті. Зараз це відбувається швидше і рішучіше.

Безумовно загальний стан економіки відіграватиме важливу роль, але як економіка виглядатиме передбачити неможливо. Якщо до війни економіка України була орієнтована на сільське господарство, на металургію, на енергетику з великими промисловими центрами на Сході країни, то після війни економічна географія зміниться. Просто тому, що значна частина Півдня та Сходу країни зруйнована, і центр тяжіння української економіки цілком може переміститися кудись у центральну чи західну частину. Як і, власне, сам профіль економіки.

Більш активну роль політичного життя країни зможуть грати військові. Поки що жодних передумов до того, щоб говорити про конфлікти між військовими та громадянською владою, немає.

Щодо так званих олігархів, то вони втратили більшу частину впливу і в медійному просторі, і в парламенті. Також вони втратили значні обсяги активів. Тому зараз їхній вплив мінімальний. Що буде після війни – ска��ати складно.

Щодо змін поколінь, то як тільки Зеленський виграв вибори, стало зрозуміло, що вчорашнє покоління політиків має піти з політичної сцени. Війна посилила цю тенденцію, тобто вона відсікла не просто політиків минулого дня, які всім набридли, а й політиків, які на них схожі, які так само діють. Я вважаю, що після війни буде попит на інший тип політиків та іншу політику.

Я сподіваюся, що ми вийдемо з цієї війни демократичною державою. Адже війна – це завжди випробування для демократії. А оскільки у нас зараз військовий стан, то складно точно оцінити, у якому стані зараз українська демократія. Але вищезазначене стосується і випадку: З огляду на величезну підтримку з боку Заходу, враховуючи те, що весь український проект зараз будується на протиставленні себе авторитарній Росії, я вважаю, що, незважаючи на всі складнощі, зупинити розвиток демократії в Україні нікому не вдасться.