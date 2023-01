1,7 Milliarden Euro für Kommunen, Firmen und Bürger Angesichts der gestiegenen Energiepreise bringt die Brandenburger Landesregierung zu den Hilfen des Bundes noch weitere Entlastungen auf den Weg. Nach den Mi... dpa

Potsdam -Mit 1,7 Milliarden Euro will die Brandenburger Landesregierung Kommunen, Unternehmen und Bürger zusätzlich zu den Bundeshilfen wegen der gestiegenen Energiepreise unterstützen . „Wir wollen alles dafür tun, um die Strukturen in unserem Land zu stabilisieren“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung. Es gelte zu verhindern, dass „Menschen auf der Strecke bleiben oder Unternehmen ihre Arbeit einstellen müssen.“