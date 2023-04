1. Mai: Wegner und Faeser mahnen zu friedlichen Demos

Berlin -Vor den Berliner Demonstrationen zum 1. Mai hat der Regierende Bürgermeister Kai Wegner die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Gewalt gewarnt. „Ich wünsche mir, dass wir alle einen friedlichen 1. Mai erleben“, sagte der CDU-Politiker dem rbb. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mahnte zu friedlichen Protestformen. Die Berliner Polizei erließ strikte Auflagen für den sogenannten Revolutionären 1. Mai in Neukölln und Kreuzberg mit bis zu 15 000 Teilnehmern am Montagabend.

Zur Walpurgisnacht und am Tag der Arbeit sind neben Gewerkschaftskundgebungen in Berlin auch dieses Jahr wieder Demonstrationen der linken Szene geplant. Allein in Berlin sind nach Angaben von Polizeipräsidentin Barbara Slowik für die Walpurgisnacht von Sonntag auf Montag 3400 und für den 1. Mai 6300 Einsatzkräfte eingeplant. Unterstützung kommt aus anderen Bundesländern.

Es seien etwas mehr Beamte eingeplant als im vorigen Jahr, weil Aktionen der Klimagruppe Letzte Generation hinzukämen, sagte Slowik der „Berliner Morgenpost“. Am 1. Mai feierten die meisten Menschen friedlich, doch „wird es auch wieder diejenigen geben, die gewaltbereit sind, Pyrotechnik zünden oder vielleicht Flaschen und Steine werfen“. Die Polizei habe seit Jahresbeginn mit rund 500 Maßnahmen Gewalt vorgebeugt. So seien Verdächtige der Silvesterkrawalle gezielt angesprochen worden - sogenannte Gefährderansprachen.

Slowik verwies auf strikte Vorgaben für den sogenannten Revolutionären 1.Mai. Verboten sind Demonstranten demnach „Gegenstände zur Identitätsverschleierung“ wie Sturmhauben sowie Schutzausrüstung. Untersagt wurde auch die Verherrlichung von Gewalttaten, das Skandieren ehrverletzender Parolen, insbesondere antisemitische Äußerungen und Hetze gegen Israel. „Pyrotechnik ist allerdings nicht verboten, weil das schlicht bei so vielen Menschen nicht zu kontrollieren wäre“, sagte Slowik.

Regierungschef Wegner sagte, die Berliner Polizei sei auf solche Einsatzlagen gut vorbereitet. „Die Polizei hat hier nicht nur meinen Respekt, sondern meine volle Unterstützung“, sagte der CDU-Politiker im rbb. „Und ich wünsche mir, dass jeder Polizist, jede Feuerwehrfrau, jeder Feuerwehrmann gut und vor allem gesund nach dem 1. Mai nach Hause kommt.“

Bundesinnenministerin Faeser sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Der 1. Mai steht für soziale Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt.“ Sie appellierte an alle Gruppen, friedlich zu demonstrieren. „Die Polizei wird Ausschreitungen, Randale und Gewalt von Linksextremisten, teils aber auch von Rechtsextremisten und Chaoten sehr deutlich entgegentreten“, betonte Faeser. Wer Polizei- und Rettungskräfte attackiere, müsse mit harten Konsequenzen rechnen.

Schon für Sonntag sind in Berlin zwei Demonstrationen geplant. Nachmittags beginnt die traditionelle Demonstration zur Walpurgisnacht in Wedding. Sie endet am Abend in Gesundbrunnen. Abends ist in Kreuzberg eine linke und linksradikale Frauen-Demonstration angemeldet. Bei beiden werden einige hundert bis mehr als tausend Teilnehmer erwartet.