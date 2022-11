10.000 neue Plätze für Geflüchtete geplant Immer mehr Geflüchtete kommen nach Berlin. Die aktuellen Zahlen erinnern an die Fluchtbewegung 2015/2016. Die Stadt sucht händeringend Unterkünfte - und schl... dpa

ARCHIV - Katja Kipping (Die Linke) gestikuliert. d Monika Skolimowska/dpa/Archivbil

Berlin -Die schon länger bestehenden Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen in Berlin spitzen sich zu. Da immer mehr Geflüchtete ankommen, Aufnahme- und Gemeinschaftseinrichtungen aber so gut wie voll sind, sollen kurzfristig Tausende neue Unterkunftsplätze entstehen - notfalls auch in Zelten. „Wenn die Ankunftszahlen der letzten drei Wochen in dieser Dynamik weitergehen, werden wir bis zum Jahresende in Berlin 8000 bis 10 000 neue Unterkunftsplätze (...) schaffen“, kündigte Integrationssenatorin Katja Kipping (Linke) am Dienstag nach einer Sitzung des Senats an.