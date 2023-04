1000 Euro im Monat: Stipendien für angehende Hausärzte Mit Stipendien für Medizinstudenten will die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin auch in diesem Jahr einem Hausärztemangel begegnen. Angehende Mediziner,... dpa

Berlin -Mit Stipendien für Medizinstudenten will die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin auch in diesem Jahr einem Hausärztemangel begegnen. Angehende Mediziner, die das sechste Semester abgeschlossen haben und in Berlin oder Brandenburg studieren, können sich bis zum 30. Juni um ein monatliches Stipendium von 1000 Euro bewerben, teilte die KV Berlin am Dienstag mit. Fünf Stipendien werden vergeben.