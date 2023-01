1500 Leiharbeiter geschleust? Schleuserbande vor Gericht Wegen des Einschleusens von mehr als 1500 Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern hat am Berliner Landgericht der Prozess gegen eine mutmaßliche Bande begonnen. ... dpa

Berlin -Wegen des Einschleusens von mehr als 1500 Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern hat am Berliner Landgericht der Prozess gegen eine mutmaßliche Bande begonnen. Angeklagt sind acht Männer und eine Frau im Alter von 34 bis 63 Jahren. Es geht um rund 300 Taten, darunter Urkundenfälschungen, Straftaten nach dem Aufenthaltsgesetz und dem Gesetz gegen Schwarzarbeit sowie Steuerhinterziehung. Ein Schaden von insgesamt fast 16 Millionen Euro sei entstanden. An der Spitze des Netzwerkes habe ein 50-jähriger Angeklagter gestanden, heißt es in der zu Prozessbeginn am Dienstag verlesenen Anklage.