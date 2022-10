18 Tote bei schweren Bootsunglücken in der Ägäis Gleich zwei schwere Bootsunglücke mit Migranten rücken die Flüchtlingsproblematik einmal mehr in den Fokus. Die Menschen starteten bei extrem schlechtem Wett... dpa

Ein Mann wird von Rettern auf Kythira über eine Klippe an Land gezogen. /dpa Ippolytos Prekas/kythera.news/AP

Athen -Bei zwei schweren Bootsunglücken in der Ägäis sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem werden laut griechischer Küstenwache weiterhin viele Menschen vermisst. „Es ist lange her, dass wir Schiffsunglücke mit so vielen Toten gesehen haben, und dann auch noch zwei gleichzeitig“, sagte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag. Athen erhebt schwere Vorwürfe gegen die Türkei: Die dortige Küstenwache müsse die Schmuggleraktivitäten endlich unterbinden und verhindern, dass die Menschen von der türkischen Westküste ablegten, zumal bei dem extrem schlechten Wetter, das derzeit in der Region herrsche, hieß es.