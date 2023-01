2021 weniger Menschen vollstationär behandelt In Berlin und Brandenburg sind 2021 deutlich weniger Menschen vollstationär in den Krankenhäusern behandelt worden als noch vor der Corona-Pandemie. Etwa 1,2... dpa

ARCHIV - Blick in eine Intensivstation. Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Berlin -In Berlin und Brandenburg sind 2021 deutlich weniger Menschen vollstationär in den Krankenhäusern behandelt worden als noch vor der Corona-Pandemie. Etwa 1,2 Millionen Menschen zählte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg für 2021, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hieß. Das waren etwa 4,2 Prozent weniger als im Vorjahr und rund 17 Prozent weniger als 2019.