24 Prozent würden Wagenknecht-Partei wählen: „Asylrecht ist kein Kniefall vor rechts“

Die Linke-Politikerin geht in einem Interview auf die mögliche Gründung einer eigenen Partei ein. Bei der Reform zum Asylrecht ist sie uneins mit der Linken.

Die Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht äußert sich zur Reform des Asylrechts und hat damit eine andere Meinung als die Linke-Spitze. In einem Interview mit dem Nachrichtensender Welt wird sie nach der Gründung einer neuen Partei gefragt. Dazu gibt die Politikerin eine ausschweifende Antwort – aber weder ein eindeutiges Ja noch ein klares Nein kann die Moderatorin ihr entlocken.

Die EU-Innenminister haben sich kürzlich auf eine grundlegende Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) verständigt. Damit einigen sich die Mitgliedsstaaten auf eine Verschärfung des europäischen Asylverfahrens. Vorgesehen ist unter anderem ein restriktiverer Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive. Bei der Parteispitze der Linken stößt dies auf starke Ablehnung.

Parteivorsitz der Linken: „Kniefall von rechts außen“

So bezeichnete Janine Wissler, Linke-Parteivorsitzende, die Reform als einen „Kniefall von rechts außen“ im Hinblick auf die beschleunigten Vorverfahren an den Außengrenzen. Wagenknecht hingegen ist deutlich zurückhaltender, wie sich in ihrem Interview mit der Welt herausstellt. Wie steht sie der Verschärfung des Asylrechts gegenüber?

„Wenn man ein Problem versucht zu lösen, dann ist das kein Kniefall“, sagt sie und erklärt: „Wir haben eine Situation der Überforderung in vielen Städten und Gemeinden und müssen das Problem unkontrollierter Zuwanderung irgendwie lösen.“ Menschen, die aber tatsächlich wie im Iran mit der Hinrichtung bedroht und verfolgt werden, müssten ein Recht auf Asyl behalten.

Die Armut dieser Welt könne man aber nicht durch Migration lösen. Die Allerärmsten könnten sich die Flucht gar nicht leisten. Es sei keine Lösung, die etwas bessere Mittelschicht der armen Länder abzuwerben, wo sich dort die Probleme weiter verschärfen würden.

Der akute Wohnungsmangel, Schwierigkeiten an Schulen und fehlende Kitaplätze in Deutschland würden zwar nicht primär von der hohen Zuwanderung kommen, sie spitze die Situation hierzulande aber zu. „Es ist doch ein offenes Geheimnis, dass ein Großteil der Migration damit zu tun hat, dass es diese großen Wohlstandsdifferenzen gibt“, so Wagenknecht im Gespräch. Ob der gefundene Kompromiss funktioniere und er die europäische Einigkeit hinter sich habe, müsse sich zeigen.

Habeck, Ökoaktionismus und verrückte Regierung – will Wagenknecht ihre eigene Partei?

Mit dieser Haltung spaltet sich Wagenknecht noch einmal mehr von den Linken ab. So stellt sich die Frage, ob nicht etwa die Gründung einer eigenen Partei die Lösung wäre? Immerhin liegt laut der Abgeordneten ein Demokratieproblem vor, weil sich viele Menschen durch das undifferenzierte Parteiangebot nicht mehr repräsentiert fühlen würden. Immer wieder würden ihr Menschen sagen: „Ich will diesen Habeck und diese verrückte Regierung weghaben.“ Bei seinem Ökoaktionismus würde eine Maßnahme nicht zur anderen passen.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey hat im Auftrag von Welt die Deutschen gefragt, was sie von einer Parteigründung Wagenknechts halten würden. 39 Prozent würden das als positiv und 34 Prozent als negativ ansehen. Ganze 24 Prozent würden Wagenknechts gegründete Partei dann auch wählen. Das klingt vielversprechend, immerhin hat die Linke bei der letzten Bundestagswahl nicht mal fünf Prozent erreicht.

Wagenknecht sagt selbst, dass die Linke nicht mehr als eine glaubwürdige Opposition gelten würde und deren Parteispitze die Menschen offensichtlich nicht überzeuge. Das klingt doch ganz nach einer neuen Ausrichtung, oder?

Sie sei in Diskussionen über eine neue Parteigründung involviert, erklärt Wagenknecht. Mit wem genau sie darüber spricht, will die Politikerin aber nicht preisgeben: „Ich rede mit vielen Menschen.“ Bis Ende des Jahres müsse über ihre Rolle entscheiden sein.

