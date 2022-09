25 Tote bei Angriff auf zivilem Autokonvoi in Saporischschja „So können nur absolute Terroristen handeln“: Auf der Flucht vor der drohenden Annexion wird eine Autokolonne von russischen Raketen getroffen. 25 Menschen s... dpa

Der Krater des Raketenangriffs neben dem zivilen Autokonvoi in Saporischschja. s Office/dpa Uncredited/Ukrainian Police Pres

Moskau -Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland den Beschuss von Zivilisten in Saporischschja und anderen Orten angelastet. „So können nur absolute Terroristen handeln, für die in der zivilisierten Welt kein Platz ist“, schrieb der Staatschef beim Nachrichtenkanal Telegram am Freitag. Moskau wolle sich für seine Misserfolge und den ungebrochenen ukrainischen Widerstand rächen. „Zynisch vernichtet (der Feind) friedliche Ukrainer, denn er hat bereits seit langem alles Menschliche verloren“, schrieb der 44-Jährige. Für jedes verlorene Leben von Ukrainern werde Moskau zur Verantwortung gezogen.