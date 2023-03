2500 Polizisten im Einsatz für Netanjahu Ein Staatsgast mit der höchsten Sicherheitsstufe ist für die Polizei immer eine besonders große Aufgabe. Dazu kamen Demonstrationen politischer Gegner. Sie b... dpa

Demonstranten protestieren vor dem Brandenburger Tor gegen die Politik in Israel. Carsten Koall/dpa

Berlin -Während des Besuches des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Donnerstag in Berlin haben mehrere Hundert Demonstranten gegen dessen Politik protestiert. Sie versammelten sich vor allem am Nachmittag im Regierungsviertel und am Brandenburger Tor. Die Polizei sprach von etwa 500 friedlichen Demonstranten auf dem Pariser Platz. Angemeldet waren ursprünglich 1000 Teilnehmer.