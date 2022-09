27 plus 17: EU lädt zu neuer politischer Gemeinschaft Sicherheit, Energie, Klima, Wirtschaft, Migration: Es gibt viel zu besprechen in Europa - auch über die Grenzen der EU hinweg. Deshalb will der Staatenverbun... dpa

ARCHIV - In einer neuen Gemeinschaft mit Nicht-EU-Staaten sehen EU-Politiker eine Chance, europäische Werte durchzusetzen. gency via ZUMA/dpa Nicolas Landemard/Le Pictorium A

Brüssel -Die von Frankreich vorangetriebene neue europäische Gemeinschaft soll beim ersten Treffen am 6. Oktober 44 Länder zusammenbringen. Neben den 27 EU-Mitgliedern sind das 17 weitere europäische Staaten. Die Einladungen für das Treffen in Prag wurden am Donnerstag an die Nicht-EU-Länder versandt, wie ein EU-Beamter mitteilte.