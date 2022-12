290 Geflüchtete seit 2020 freiwillig ausgereist Insgesamt 290 Asylbewerber sind von 2020 bis September dieses Jahres mit einer finanziellen Hilfe freiwillig aus Brandenburg ausgereist. Dabei handelte es si... dpa

Potsdam -Insgesamt 290 Asylbewerber sind von 2020 bis September dieses Jahres mit einer finanziellen Hilfe freiwillig aus Brandenburg ausgereist. Dabei handelte es sich um Flüchtlinge, deren Asylantrag noch nicht entschieden war oder bereits abgelehnt wurde, wie aus der Antwort des Innenministeriums in Potsdam auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht. Die Flüchtlinge waren in ihre Heimatländer zurückgekehrt oder in ein anderes Land weitergereist.