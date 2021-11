Der Fall der Berliner Mauer: Heute scheint das Fernsehkitsch, vor 32 Jahren hieß es Revolution. Menschen forderten Reise-, Meinungs- und Pressefreiheit; wollten lesen, sprechen und streiten dürfen. Schließlich brachte der Druck von unten den Staat oben zu Fall. Ziel war die Reform der DDR – und ihrer Medien. Erst später wurde daraus die deutsche Einheit und eine Medienreform nach westdeutschem Standard. Die Folgen sehen wir bis heute.

Laut aktueller Studie der Otto Brenner Stiftung ist Ostdeutschland bis heute „eine massenmedial multiple Problemzone“. Der ostdeutsche Pressemarkt liegt fest in den Händen westdeutscher Verleger:innen, und überregionale (westdeutsche) Qualitätspresse wird im Osten kaum gelesen. Auch in den Chefetagen deutscher Medien und in Journalistenschulen muss man Ostdeutsche mit der Lupe suchen. Kurz: Westdeutsche Medienmacher:innen dominieren die deutsche Medienlandschaft. Sie bestimmen, wie über „den Osten“ berichtet wird. Der Spiegel erklärt uns: „So isser, der Ossi“. Zum Glück! Ostdeutsch-Sein wäre sonst auch schwierig.

Schwach, hilfebedürftig, belastend

Aktuelle Forschung zeigt: „Der Osten“ bedient eine ganze Liste an (westdeutschen) Stereotypen. Zu DDR-Zeiten waren das Mangelwirtschaft, Überwachung und Diktatur. Heute laufen Extremismen wie Rechtsradikalismus oder Pegida, Arbeitslosigkeit und Stagnation in der Kategorie „typisch ostdeutsch“. Heraus kommt der „anormale Ossi“. Er ist schwach, hilfsbedürftig oder einfach belastend. Was ihn ausmacht, ist seine Herkunft. „Ostdeutsch“ also als minderwertige Abweichung vom westdeutschen Standard? Irgendwie schon.

„Ossi-Bashing“ nannte das neulich Abini Zöllner, ehemalige Journalistin der Berliner Zeitung. Bei einer gemeinsamen Podiumsdiskussion erklärte sie, darauf habe sie keine Lust. Warum etwas lesen, was „das Eigene“ erklärt und „zum Anderen“ macht? Gute Frage – Qualitätspresse hin oder her!

Für Forscher:innen laufen diese Erfahrungen unter dem Stichwort „Ost-Migrantische Analogien“. Das heißt, Ostdeutsche und Migrant:innen erleben in den Medien ähnliche Vorurteile: Beide Gruppen stilisierten sich zu Opfern, distanzierten sich nicht genug vom Extremismus und seien im heutigen Deutschland noch nicht angekommen. Das sind Abwertungen. Man findet sie beispielsweise, wenn „der Osten“ verallgemeinert und durch Statistiken erklärt wird. Oder wenn eine Landtagswahl mit „Der Osten hat gewählt“ betitelt und die AfD als ostdeutsches Phänomen abgestempelt wird. Gesamtdeutsche Probleme werden so auf „den Osten“ abgewälzt und Fragen nach strukturellen Problemen bleiben auf der Strecke.

Die Revolution 1989 steht für den Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In den Medien sieht man diesen Unterschied bis heute. Dabei gehört „der Osten“ als mediales schwarzes Loch nach Schema-F auf den medialen Altmüll – egal wie leicht abrufbar die Stereotype sind.

Jetzt braucht es Journalist:innen vor Ort, die Individualität, Regionalität und Vielfalt zeigen. Lokalinitiativen in Kultur und Gesellschaft. Die Ostdeutschen als Erzähler:innen ihrer Geschichten ernst nehmen. Kreativ, engagiert und divers. Denn auch das „isser, der Ossi“.